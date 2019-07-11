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Джорджо Армани - 85: сколько миллиардов у знаменитого модельера

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11 июля родился итальянский модельер и предприниматель, основатель компании Armani и один из богатейших людей Италии Джорджо Армани.

Дизайнер является совладельцем отеля, занимающего с 1 по 39-й этажи дубайского небоскреба Бурдж-Халифа, самого высокого здания в мире, а также владельцем собственной гостиницы в Милане. OBOZREVATEL предлагает читателю узнать биографию Армани.

Джорджо Армани - 85: сколько миллиардов у знаменитого модельера

WomanAdvice.ru

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Джорджо Армани родился в североитальянском городе Пьяченца.

Прочитав роман Арчибальда Кронина "Цитадель", Армани увлекся медициной и после окончания лицея поступил на медицинский факультет Болонскoго университета. Некоторое время он работал помощником фотографа, затем пошел служить в армию.

Джорджо Армани - 85: сколько миллиардов у знаменитого модельера

bonpost.ru

В 1961 году Армани стал ассистентом модельера Нино Черутти. Там он работал над шитьем, кроем и построением лекал в течение следующих шести лет, после чего некоторое время работал стилистом у таких модельеров как Унгаро и Дзенья.

Джорджо Армани - 85: сколько миллиардов у знаменитого модельера

StyleNews.ru

В 1974 году Джорджо Армани впервые представил коллекцию под собственным именем. В 1980—1981 годах были созданы подразделения Giorgio Armani USA, Emporio Armani и Armani Jeans.

Джорджо Армани - 85: сколько миллиардов у знаменитого модельера

24СМИ

С состоянием в 8,5 миллиардов долларов он является одним из богатейших людей Италии и занимает 131 строчку в рейтинге богатейших людей планеты по версии журнала "Форбс".

Как ранее писал OBOZREVATEL, 11 июля известной российской актрисе украинского происхождения Лие Ахеджаковой исполнился 81 год.

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Персона
Джорджио Армани
Место
Италия
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