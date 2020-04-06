Джиган загремел в больницу после новости о разводе с Самойловой

Украинский рэпер Джиган, который оскандалился из-за наркозависимости, оказался в больнице после заявления его жены Оксаны Самойловой о разводе.
Об этом сообщил во время прямого эфира в Instagram рэпер Гуф.
Оксана Самойлова и Джиган
Instagram @iamgeegun
Так, на вопрос одного из поклонников о Джигане, Гуф сказал:
"А Джиган в больничке".
Примечательно, что теперь стало ясно, куда внезапно исчез Джиган несколько дней назад. Ведь тогда подписчики артиста забили тревогу, когда рэпер перестал выходить на связь.
Джиган и Гуф
Instagram @iamgeegun
Стоит отметить, что госпитализация Джигана – не первая за весну. Так, будучи в Майами, артист уже лечился в рехабе.
Джиган
Instagram @iamgeegun
Как сообщал OBOZREVATEL:
У Джигана и его жены Оксаны Самойловой 18 февраля 2020 года родился четвертый ребенок.
Пара также воспитывает трех дочерей.
Спустя несколько недель после родов Самойловой Джиган начал снимать странные видео, находясь в нетрезвом состоянии, и выкладывать их в сети.
Позже стало известно, что артист лечится в наркологической клинике и, вероятно, разошелся с женой.
За несколько дней до признания Самойловой о разводе с мужем, в СМИ появилась информация о том, что Джиган решил продать дом, в котором он жил с женой и детьми.
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