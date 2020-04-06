Джиган загремел в больницу после новости о разводе с Самойловой

Украинский рэпер Джиган, который оскандалился из-за наркозависимости, оказался в больнице после заявления его жены Оксаны Самойловой о разводе.

Об этом сообщил во время прямого эфира в Instagram рэпер Гуф.

Оксана Самойлова и Джиган Instagram @iamgeegun

Так, на вопрос одного из поклонников о Джигане, Гуф сказал:

"А Джиган в больничке".

Примечательно, что теперь стало ясно, куда внезапно исчез Джиган несколько дней назад. Ведь тогда подписчики артиста забили тревогу, когда рэпер перестал выходить на связь.

Джиган и Гуф Instagram @iamgeegun

Стоит отметить, что госпитализация Джигана – не первая за весну. Так, будучи в Майами, артист уже лечился в рехабе.

Джиган Instagram @iamgeegun

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