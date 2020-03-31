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31 марта • обновлено в 15:01
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Джиган и Самойлова разводятся спустя 10 лет брака: появилось официальное подтверждение

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Звезда Instagram Оксана Самойлова официально разводится с мужем, украинским рэпером Джиганом.

Об этом она заявила на своей странице в Instagram. Так, по словам Самойловой, причиной тому послужили постоянные измены со стороны рэпера, а также его неадекватное поведение.

Джиган и Самойлова разводятся спустя 10 лет брака: появилось официальное подтверждение

"Как сложно принимать решения длинною в 10 лет, когда у тебя 4 маленьких детей. Но мне не оставили выбора я подаю на развод. Все 10 лет счастливой семейной жизни были обманом с его стороны, а я просто жила и верила ему. Он говорил такие вещи, клялся здоровьем наших детей, что не изменял, умолял не верить в сплетни и слухи. Столько всего говорил и я верила, потому что я не способна на такие обманы, потому что я добрая и наивная. Потому что я не понимаю как можно так поступать. У нас все было хорошо, у нас прекрасные дети и была прекрасная жизнь. И я даже представить не могла, что при таких раскладах, когда вы живете душа в душу, выходя из дома человек может так предавать. Вторую причину вы видите сами на его странице и, думаю, понимаете, что происходит", – написала Оксана.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Оскана Самойлова после скандала с мужем, украинским рэпером Джиганом, сняла обручальное кольцо.

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Автор
Кристина Долматова
Персоны
Джиган Оксана Самойлова
Место
Россия
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