"Подружка по кличке "Мать": Джеджула рассказал о своем первом поцелуе

В преддверии Дня всех влюбленных 14 февраля известный актер и шоумен Андрей Джеджула рассказал о своем первом поцелуе.

В программе "Острый вопрос" на ObozTV Джеджула признался, что целовался только с девушками, а впервые это произошло в 14 лет.

"Мой первый поцелуй – очень смешная история. В 14 лет мой друг, сосед, берет меня за руку и говорит: "Идем, у нас в школе есть подружка по кличке "Мать". Она учит целоваться. По-взрослому, с языками"… Ну, мы пошли. Никогда этого не забуду. Картина маслом. Мы сидим втроем на лавочке – один, второй, третий – такие же подростки, как и я. А ей было, скажем, 16 лет. И она учила ребят помладше. "Следующий, иди сюда!", – со смехом вспомнил шоумен.

"Никогда этого поцелуя не забуду, если его можно так назвать. Но по факту, это был первый поцелуй", – добавил он.

Джеджула заверил, что ему не понравилось: "Это было дико и так далее".

На вопрос зрителя программы, слабо ли ему поцеловаться с мужчиной, актер согласился: "Слабо".

Андрей Джеджула facebook.com/andrey.djedjula.3

Как писал OBOZREVATEL, ранее интимными подробностями своего первого поцелуя поделилась Ольга Бузова – скандальная российская певица и звезда шоу "Дом-2".

Программу "Острый вопрос" смотрите каждый понедельник и четверг в 17:30 на ObozTV.

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