"Евровидению быть!" Джамала заинтриговала фанатов заявлением

Популярная украинская поп-певица Джамала заявила, что песенный конкурс Евровидение-2020, который ранее был отменен из-за коронавируса, все-таки состоится, но в другом формате.

Так, по словам артистки, начиная с 3 апреля на официальном YouTube-канале Евровидения будут проходить онлайн-выступления всех участников, которые должны были выступать в 2020-м, а также победителей предыдущих конкурсов. Об этом Джамала написала на своей странице в Instagram.

Джамала Фото: instagram/jamalajaaa

"Друзья, для всех, кто расстроился из-за отмены Евровидения в этом году, и для всех настоящих фанатов конкурса – супер-новость! Начиная с этой пятницы, на официальном YouTube-канале Евровидение будет проходить онлайн-выступления всех участников, которые должны были выступать в 2020-м, и победителей предыдущих конкурсов! Я буду выступать 10 апреля и, конечно, выполню нашу победную песню "1944", – написала певица.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Международный песенный конкурс Евровидение в 2020 году должен был состояться в городе Роттердам (Нидерланды).

Напомним, что победителем Евровидение-2019 стал представитель Нидерландов Дункан Лоуренс с песней Arcade, что и дало стране право на проведение конкурса.

В 2020 году Украину на Евровидении должна представить группа Go_A, которая победила в Национальном отборе.

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