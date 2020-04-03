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3 апреля • обновлено в 18:23
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"Евровидению быть!" Джамала заинтриговала фанатов заявлением

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Популярная украинская поп-певица Джамала заявила, что песенный конкурс Евровидение-2020, который ранее был отменен из-за коронавируса, все-таки состоится, но в другом формате.

Так, по словам артистки, начиная с 3 апреля на официальном YouTube-канале Евровидения будут проходить онлайн-выступления всех участников, которые должны были выступать в 2020-м, а также победителей предыдущих конкурсов. Об этом Джамала написала на своей странице в Instagram.

Джамала

Джамала

Фото: instagram/jamalajaaa

"Друзья, для всех, кто расстроился из-за отмены Евровидения в этом году, и для всех настоящих фанатов конкурса – супер-новость! Начиная с этой пятницы, на официальном YouTube-канале Евровидение будет проходить онлайн-выступления всех участников, которые должны были выступать в 2020-м, и победителей предыдущих конкурсов! Я буду выступать 10 апреля и, конечно, выполню нашу победную песню "1944", – написала певица.

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Автор
Кристина Долматова
Тема
Евровидение-2020
Персона
Джамала
Место
Украина
Теги
шоу-бизнес шоу
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