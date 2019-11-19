Двойник Зеленского станет президентом Украины в России

Уроженец Узбекистана Умид Исабоев, которого называют двойником Владимира Зеленского, сыграет роль президента Украины в российской комедии.

Об этом рассказал сам Умид в комментарии Telegram-каналу Mash.

Умид Исабоев Кадр из видео

Так, после того, как Исабоева заметили в московском метро, российские журналисты разыскали мужчину и записали с ним интервью. После этого автомаляр буквально проснулся знаменитым.

Умид Исабоев Facebook @k.dimitriy

Сейчас ему предложили сыграть президента Украины Владимира Зеленского в 4-серийном российском фильме об Украине. Умиду понравился сценарий и он согласился подписать контракт.

"Очень много поменялось после первого интервью. Спрашивают: "Селфи можно с вами?". На рынке, в метро. Известный продюсер предлагает контракт. Комедийный фильм, главная роль. Я президента Зеленского буду играть", - говорит мужчина.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский коротко прокомментировал скандал вокруг хора имени Григория Веревки, который высмеял поджог дома бывшей главы Нацбанка Валерии Гонтаревой.

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