Главная Новости
19 ноября • обновлено в 13:19
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

Двойник Зеленского станет президентом Украины в России

1.3т
Читать материал на украинском

Уроженец Узбекистана Умид Исабоев, которого называют двойником Владимира Зеленского, сыграет роль президента Украины в российской комедии.

Об этом рассказал сам Умид в комментарии Telegram-каналу Mash.

Умид Исабоев

Умид Исабоев

Кадр из видео

Новости
Культурный феномен: об украинских балконах сняли кино

Так, после того, как Исабоева заметили в московском метро, российские журналисты разыскали мужчину и записали с ним интервью. После этого автомаляр буквально проснулся знаменитым.

Умид Исабоев

Умид Исабоев

Facebook @k.dimitriy

Сейчас ему предложили сыграть президента Украины Владимира Зеленского в 4-серийном российском фильме об Украине. Умиду понравился сценарий и он согласился подписать контракт.

"Очень много поменялось после первого интервью. Спрашивают: "Селфи можно с вами?". На рынке, в метро. Известный продюсер предлагает контракт. Комедийный фильм, главная роль. Я президента Зеленского буду играть", - говорит мужчина.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский коротко прокомментировал скандал вокруг хора имени Григория Веревки, который высмеял поджог дома бывшей главы Нацбанка Валерии Гонтаревой.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Автор
Анна Михно Анна Михно
Персона
Владимир Зеленский
Место
Россия
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
4
10
Смешно
1
Интересно
1
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Реально похож))))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги