"Духовный извращенец и трус": Джигурда вызвал Малахова на поединок после скандала с эскортом

Эксцентричный российский актер Никита Джигурда вызвал телеведущего Андрея Малахова на боксерский поединок.

Соответствующее заявление он сделал на своей странице в Instagram.

Джигурда обвинил телеведущего в том, что он якобы оскорблял его бывшую супругу фигуристку Марину Анисину во время эфиров своей программы, но так и не извинился.

"Поскольку Андрей Малахов не извинился за свою грязную ложь в мой адрес и в адрес нашей семьи, я вызываю его на боксерский ринг", — написал актер.

Также он пообещал "нокаутировать" телеведущего за дезинформацию.

"Ты просто ляжешь на настил ринга после того, как Никита Джигурда, несмотря на свой возраст, нокаутирует тебя за твои подлости и фейки в адрес уважаемых женщин и мужчин! Но зато докажешь, что ты не духовный извращенец и трус, а мужчина, отвечающий за свои слова", - написал Джигурда.

Как ранее писал OBOZREVATEL, актриса Наталья Рудова обвинила телеведущего Андрея Малахова в клевете из-за выпуска программы "Прямой эфир" об эскортницах. По ее словам, создатели ток-шоу обманом взяли интервью у ее директора.

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