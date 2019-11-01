"Духовный извращенец и трус": Джигурда вызвал Малахова на поединок после скандала с эскортом

Эксцентричный российский актер Никита Джигурда вызвал телеведущего Андрея Малахова на боксерский поединок.
Соответствующее заявление он сделал на своей странице в Instagram.
Джигурда обвинил телеведущего в том, что он якобы оскорблял его бывшую супругу фигуристку Марину Анисину во время эфиров своей программы, но так и не извинился.
"Поскольку Андрей Малахов не извинился за свою грязную ложь в мой адрес и в адрес нашей семьи, я вызываю его на боксерский ринг", — написал актер.
Также он пообещал "нокаутировать" телеведущего за дезинформацию.
"Ты просто ляжешь на настил ринга после того, как Никита Джигурда, несмотря на свой возраст, нокаутирует тебя за твои подлости и фейки в адрес уважаемых женщин и мужчин! Но зато докажешь, что ты не духовный извращенец и трус, а мужчина, отвечающий за свои слова", - написал Джигурда.
Борис Корчевников за своё провокационное поведение на съёмках программ "Прямой эфир" извинился и передо мной, и перед Мариной Анисиной, признавшись, что он выполнял волю редакторов, которые хотели, чтобы Джигурда проявил свою неадекватность и напал на ведущего! Хотя у меня даже мысли не было бить оскорбляющего меня своими нелепыми обвинениями молодого парня. Я простил Бориса, посоветовав ему, ради сохранения здоровья, уйти из программы, в которой её руководители творят беспредел. Что Корчевников в скором времени и сделал! Но поскольку Андрей Малахов или, как я его называю, Андрюша МалахОв для лохОв не извинился за свою грязную ложь в мой адрес и в адрес нашей семьи, я вызываю его на боксёрский ринг, где он сможет не сдерживать себя и законно наказать буяна Джигурду. Со всей своей молодецкой удалью! Тем более, что на вопрос Корчевникова: "Ты же с ним тоже работал?" - Андрюша ответил: "Еле сдерживал рУки. Молился. Прямо вот думаю: Господи, не дай мне просто сейчас распустить их. Могу сесть". Не бойся Андрюша! Не сядешь. Ты просто ляжешь на настил ринга после того, как Никита Джигурда, несмотря на свой возраст (58 лет), нокаутирует тебя за твои подлости и фейки в адрес уважаемых женщин и мужчин! Но зато докажешь, что ты не духовный извращенец и трус, а мужчина, отвечающий за свои слова. 🔳 Итак: Андрюша МалахОв для лохОв плодит "малахОвщину" и является инструментом циничного зла, которое профессионально замаскировано под добро. Никита Джигурда вызывает Андрея Малахова на боксёрский ринг, как на дуэль! ✌️😎🤘 Прошу неравнодушных людей распространить эту инфу.👁❤️👁 @marinanisina @shukshina.maria @samburskaya @lenaleninaofficial @ivanovskaya_anastasia @roskanzler @vladimr_gunbin @dima_pevtsov @tarzan___official @igorkornilov @vladimirepifantsev69 @panin_actor @detochka.1973 @adelina_albrant @i.am.isa.m @voronovlawyer #театр #love #джигурда #дуэль @malakhov007 #принимайвызов #ринг #бокс
Как ранее писал OBOZREVATEL, актриса Наталья Рудова обвинила телеведущего Андрея Малахова в клевете из-за выпуска программы "Прямой эфир" об эскортницах. По ее словам, создатели ток-шоу обманом взяли интервью у ее директора.
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