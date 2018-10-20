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ДТП с участниками "Дизель Шоу": стало известно, кто еще пострадал

242.9тЧитать материал на украинском

В дорожно-транспортном происшествии под Киевом, которое произошло утром 20 октября, погибла актриса юмористического "Дизель шоу" Марина Поплавская, еще двое актеров - Яна Глущенко и Егор Крутоголов - пострадали.

Об этом сообщается на официальной странице "Дизель шоу" в Facebook.

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"Марина Поплавская сегодня погибла в результате ДТП по дороге из Львова в Киев. Яна Глущенко и Егор Крутоголов госпитализированы без угроз для жизни. Остальные актеры доставлены в Киев, их здоровью ничего не угрожает", - говорится в сообщении.

Яна Глущенко и Егор Крутоголов

Яна Глущенко и Егор Крутоголов

Канал 24

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, под Киевом автобус с актерами юмористического "Дизель шоу" утром 20 октября попал в аварию, погибла известная актриса Марина Поплавская.

Персона
Марина Поплавская
Место
УкраинаКиев
Объекты
ДТПДизель Шоу
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в тумані Їжачок
в тумані Їжачок
Дуже жаль. Помолюсь сьогодні за упокой душі Марини.
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Evlanov Sergey
Evlanov Sergey
Очень печально! Они, пожалуй, самая позитивная программа на ТВ.
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Степанюк Валерий
Степанюк Валерий
Очень жаль!!!Прекрасная была актриса.Царствие небесное.
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