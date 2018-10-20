ДТП с участниками "Дизель Шоу": стало известно, кто еще пострадал

В дорожно-транспортном происшествии под Киевом, которое произошло утром 20 октября, погибла актриса юмористического "Дизель шоу" Марина Поплавская, еще двое актеров - Яна Глущенко и Егор Крутоголов - пострадали.

Об этом сообщается на официальной странице "Дизель шоу" в Facebook.

"Марина Поплавская сегодня погибла в результате ДТП по дороге из Львова в Киев. Яна Глущенко и Егор Крутоголов госпитализированы без угроз для жизни. Остальные актеры доставлены в Киев, их здоровью ничего не угрожает", - говорится в сообщении.

Яна Глущенко и Егор Крутоголов Канал 24

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, под Киевом автобус с актерами юмористического "Дизель шоу" утром 20 октября попал в аварию, погибла известная актриса Марина Поплавская.