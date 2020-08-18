ДТП с Ефремовым: семья погибшего Захарова потребовала компенсацию в 1 рубль

Пострадавшие по делу Ефремова хотят взыскать с него один рубль. Апостроф

Семья Сергея Захарова, который погиб в ДТП, которое устроил Михаил Ефремов в центре Москвы, просит взыскать с актера один рубль (37 копеек) моральной компенсации.

Об этом сообщили в Telegram-канале LIFE SHOT, опубликовав фото текста иска. В нем от имени родственников Захарова указывается, что никакая денежная сумма не может возместить потерю близкого человека (снимок смотрите ниже).

Адвокат Александр Добровинский, который защищает пострадавших, назвал их решение "моральным нокаутом". По его словам, единственное, чего хотят родственники погибшего, – справедливого суда над Ефремовым.

Иск родственников погибшего Захарова Telegram канал LIFE SHOT

Также в Telegram-канале добавили, что старший сын Захарова не против получить деньги от Ефремова, поэтому хочет взыскать с актера 6,5 млн рублей (2,4 млн гривен) компенсации.

Смотрите онлайн-трансляцию суда по делу Ефремова:

Напомним, накануне предыдущего заседания, 10 августа, Михаилу Ефремову стало плохо – его сын Никита нашел отца в квартире на полу. Актер не мог двигаться, медики, прибывшие на место, диагностировали инсульт. Позже адвокат актера заявил, что его жизни угрожает смертельная опасность – у артиста развились серьезные нарушения речи и онемели конечности, а также он страдает хронической прогрессивной болезню легких.

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