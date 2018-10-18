Друзья Меган Маркл рассказали о подробностях ее беременности

Друзья королевской пары - 34-летнего принца Гарри и 37-летней Меган Маркл - рассказали об интересных подробностях беременности герцогини.

Ближайшее окружение супругов знало, что Маркл пытается забеременеть, рассказал инсайдер издания People.

Герцогиня заявляла, что не будет долго тянуть с ребенком, потому что она становится все старше. Однако друзья пары были искренне удивлены, что это случилось так быстро,

"Один или два человека подозревали, что она в положении (это для них стало очевидным на королевской свадьбе принцессы Евгении), но они хранили этот секрет", - поделился близкий друг семьи.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, судебный художник Джо Маллинс создал первые изображения будущего ребенка принца Гарри и его жены Меган Маркл.