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Друзья Меган Маркл рассказали о подробностях ее беременности

3.1тЧитать материал на украинском

Друзья королевской пары - 34-летнего принца Гарри и 37-летней Меган Маркл - рассказали об интересных подробностях беременности герцогини.

Ближайшее окружение супругов знало, что Маркл пытается забеременеть, рассказал инсайдер издания People.

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Друзья Меган Маркл рассказали о подробностях ее беременности

Герцогиня заявляла, что не будет долго тянуть с ребенком, потому что она становится все старше. Однако друзья пары были искренне удивлены, что это случилось так быстро,

"Один или два человека подозревали, что она в положении (это для них стало очевидным на королевской свадьбе принцессы Евгении), но они хранили этот секрет", - поделился близкий друг семьи.

Друзья Меган Маркл рассказали о подробностях ее беременности

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, судебный художник Джо Маллинс создал первые изображения будущего ребенка принца Гарри и его жены Меган Маркл.

Персоны
Принц ГарриМеган Маркл
Объект
беременность
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