Друг ''ДНР'' Прилепин рассказал, как попал в опалу в России

В России нет единой системы управления либеральными медиа. Якобы поэтому российский писатель Захар Прилепин, примкнувший к рядам террористов на Донбассе, исчез со страниц некоторых печатных изданий.

В интервью порталу "Комсомольская правда" писатель рассказал, что ему неоднократно доводилось слышать о себе слова вроде "нелегитимный". В такой же "схеме", как подчеркнул Прилепин, оказался и актер Михаил Пореченков, стрелявший во время своего визита на Донбасс по позициям украинских военных из пулемета.

Фото: peoples.ru

"В России нет единой системы управления либеральными медиа, но есть "внутривидовая солидарность". Есть определенный круг СМИ и коллектив людей, которые друг друга знают не с 2014 года, а с 1991-го. С избирательных кампаний 90-х годов, когда в стране заправляла "семибанкирщина" и регулировала рейтинг Ельцина с помощью СМИ. Я застал этих ребят, типажа молодых членов партии СПС, они курировали все регионы России, и везде у них были свои люди, которых они вырастили. Это грибница", — отметил он.

"И все это работает как часы. Как обо мне говорит одна либеральная поэтесса и журналистка, "в приличных литературных кругах разговоры о Прилепине нелегитимны". А на последней книжной ярмарке в Европе, например, переводчица, приехавшая из России, заявила: "Я Прилепина переводить не буду, меня в России не поймут". Это мир в мире, потому что в остальной России я легитимен — могу приехать в любой город страны, и сотни людей придут ко мне на встречу. И Миша Пореченков попал в ту же самую схему, говорить о нем в либеральных кругах стало неприлично. Мы как бы в заложниках у "приличных людей", — добавил он.

На этом этапе Прилепин приписал себе судьбу Сергея Есенина.

"Мне это напоминает, при всех моих левацких взглядах, судьбу Есенина. Он приехал покорять столицу до революции, и полковник Ломан в 1916 году решил свести Есенина с императорской семьей. Поэт встречался с императрицей и княжнами, читал им стихи. Но когда об этом узнало литературно-дворянское петроградское общество, поднялся страшный скандал: "Наш Сереженька поехал к этим венценосным упырям!" И Есенин стал персоной нон грата в литературных кругах, потому что там тоже были свои приличия. И состояли они в том, что "государство - мерзость", "царь — плохой", "народ — быдло, которое нужно воспитывать". Сейчас ситуация абсолютно зеркальна", — подытожил писатель.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Прилепин едко заявил, что Россия должна поступить со свободными территориями Украины точно так же, как поступила с временно оккупированным Крымом и Донбассом. Более того, преступный захват земель чужой страны террорист цинично назвал "сохранением" государства.

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