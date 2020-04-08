Популярный российский актер и близкий друг певицы Надежды Бабкиной, которую госпитализировали с подозрением на коронавирус, Вячеслав Манучаров рассказал о последнем звонке артистке.
Так, в эфире ток-шоу "Прямой эфир" с Андреем Малаховым Манучаров признался, что он созванивался с Бабкиной перед ее госпитализацией.
Надежда Бабкина
news.myseldon.com
По словам актера, тогда 70-летняя певица жаловалась на плохое самочувствие. Более того, Бабкина подозревала у себя коронавирус.
"Она сказала: "Я кашляю! Кажется, у меня коронавирус", – вспоминает Манучаров.
Надежда Бабкина
eg.ru
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что у российской певицы Надежды Бабкиной, которую госпитализировали и якобы ввели в медикаментозную кому, не обнаружили коронавирус. Сообщается, что сейчас певица находится на лечении в стационаре с пневмонией, состояние стабильное с положительной динамикой.
Как там дела у Насти с Потапом - читайте у нас в Instagram!
Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.