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8 апреля • обновлено в 21:46
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Друг Бабкиной рассказал о ее последнем звонке перед госпитализацией

7.6т
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Популярный российский актер и близкий друг певицы Надежды Бабкиной, которую госпитализировали с подозрением на коронавирус, Вячеслав Манучаров рассказал о последнем звонке артистке.

Так, в эфире ток-шоу "Прямой эфир" с Андреем Малаховым Манучаров признался, что он созванивался с Бабкиной перед ее госпитализацией.

Надежда Бабкина

Надежда Бабкина

news.myseldon.com

По словам актера, тогда 70-летняя певица жаловалась на плохое самочувствие. Более того, Бабкина подозревала у себя коронавирус.

"Она сказала: "Я кашляю! Кажется, у меня коронавирус", – вспоминает Манучаров.

Надежда Бабкина

Надежда Бабкина

eg.ru

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что у российской певицы Надежды Бабкиной, которую госпитализировали и якобы ввели в медикаментозную кому, не обнаружили коронавирус. Сообщается, что сейчас певица находится на лечении в стационаре с пневмонией, состояние стабильное с положительной динамикой.

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Автор
Анна Михно
Персона
Надежда Бабкина
Место
Россия
Тег
Новости России
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