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23 января • обновлено в 03:29
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"Почти все видно!" Дорофеева взбудоражила откровенным фото в купальнике

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Украинская певица и солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева поделилась с поклонниками пикантным снимком.

Так, на нем звезда позировала в черном купальнике с высокими вырезами в области бедер, обнажающими интимную часть тела. Соответствующее фото она опубликовала на своей странице в Instagram.

Надя Дорофеева

Надя Дорофеева

Фото: instagram/nadyadorofeeva

"Вова наделал мне за 10 минут столько фото, что я готова ему торжественно вручить звание супер Insta-мужа", – написала Дорофеева.

Надя Дорофеева в откровенном купальнике

Надя Дорофеева в откровенном купальнике

Фото: instagram/nadyadorofeeva

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Отметим, что поклонники неоднозначно отреагировали на новую публикацию певицы. Многие засыпали Надю комплиментами, однако другие написали, что "купальник не прикрывает то, что надо".

"Почти все видно!" Дорофеева взбудоражила откровенным фото в купальнике
"Почти все видно!" Дорофеева взбудоражила откровенным фото в купальнике
"Почти все видно!" Дорофеева взбудоражила откровенным фото в купальнике
"Почти все видно!" Дорофеева взбудоражила откровенным фото в купальнике
"Почти все видно!" Дорофеева взбудоражила откровенным фото в купальнике
"Почти все видно!" Дорофеева взбудоражила откровенным фото в купальнике
"Почти все видно!" Дорофеева взбудоражила откровенным фото в купальнике
"Почти все видно!" Дорофеева взбудоражила откровенным фото в купальнике

Предлагаем посмотреть и на другие пикантные фото Нади Дорофеевой, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.

Надя Дорофеева продемонстрировала "пятую точку"

Надя Дорофеева продемонстрировала "пятую точку"

Фото: instagram/nadyadorofeeva

Надя Дорофеева позирует топлес

Надя Дорофеева позирует топлес

Фото: instagram/nadyadorofeeva

Надя Дорофеева сексуально позирует на камеру

Надя Дорофеева сексуально позирует на камеру

Фото: instagram/nadyadorofeeva

Надя Дорофеева в пикантной фотосессии

Надя Дорофеева в пикантной фотосессии

Фото: instagram/nadyadorofeeva

Надя Дорофеева продемонстрировала "пятую точку"

Надя Дорофеева продемонстрировала "пятую точку"

Фото: instagram/nadyadorofeeva

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Надя Дорофеева взбудоражила поклонников фотографией, на которой позировала в черном белье, дополнив образ курткой.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!

Автор
Кристина Долматова
Персона
Надя Дорофеева
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