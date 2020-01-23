"Почти все видно!" Дорофеева взбудоражила откровенным фото в купальнике

Украинская певица и солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева поделилась с поклонниками пикантным снимком.
Так, на нем звезда позировала в черном купальнике с высокими вырезами в области бедер, обнажающими интимную часть тела. Соответствующее фото она опубликовала на своей странице в Instagram.
Надя Дорофеева
Фото: instagram/nadyadorofeeva
"Вова наделал мне за 10 минут столько фото, что я готова ему торжественно вручить звание супер Insta-мужа", – написала Дорофеева.
Надя Дорофеева в откровенном купальнике
Фото: instagram/nadyadorofeeva
Отметим, что поклонники неоднозначно отреагировали на новую публикацию певицы. Многие засыпали Надю комплиментами, однако другие написали, что "купальник не прикрывает то, что надо".
Предлагаем посмотреть и на другие пикантные фото Нади Дорофеевой, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.
Надя Дорофеева продемонстрировала "пятую точку"
Фото: instagram/nadyadorofeeva
Надя Дорофеева позирует топлес
Фото: instagram/nadyadorofeeva
Надя Дорофеева сексуально позирует на камеру
Фото: instagram/nadyadorofeeva
Надя Дорофеева в пикантной фотосессии
Фото: instagram/nadyadorofeeva
Надя Дорофеева продемонстрировала "пятую точку"
Фото: instagram/nadyadorofeeva
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Надя Дорофеева взбудоражила поклонников фотографией, на которой позировала в черном белье, дополнив образ курткой.
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