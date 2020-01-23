"Почти все видно!" Дорофеева взбудоражила откровенным фото в купальнике

Украинская певица и солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева поделилась с поклонниками пикантным снимком.

Так, на нем звезда позировала в черном купальнике с высокими вырезами в области бедер, обнажающими интимную часть тела. Соответствующее фото она опубликовала на своей странице в Instagram.

Надя Дорофеева Фото: instagram/nadyadorofeeva

"Вова наделал мне за 10 минут столько фото, что я готова ему торжественно вручить звание супер Insta-мужа", – написала Дорофеева.

Надя Дорофеева в откровенном купальнике Фото: instagram/nadyadorofeeva

Отметим, что поклонники неоднозначно отреагировали на новую публикацию певицы. Многие засыпали Надю комплиментами, однако другие написали, что "купальник не прикрывает то, что надо".

Предлагаем посмотреть и на другие пикантные фото Нади Дорофеевой, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.

Надя Дорофеева продемонстрировала "пятую точку" Фото: instagram/nadyadorofeeva

Надя Дорофеева позирует топлес Фото: instagram/nadyadorofeeva

Надя Дорофеева сексуально позирует на камеру Фото: instagram/nadyadorofeeva

Надя Дорофеева в пикантной фотосессии Фото: instagram/nadyadorofeeva

Надя Дорофеева продемонстрировала "пятую точку" Фото: instagram/nadyadorofeeva

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Надя Дорофеева взбудоражила поклонников фотографией, на которой позировала в черном белье, дополнив образ курткой.

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