Дорофеева восхитила сеть идеальной фигурой в белье

Популярная украинская певица Надя Дорофеева похвасталась стройной фигурой в белье.

Так, пикантную фотографию знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram.

Надя Дорофеева Instagram @nadyadorofeeva

На фото Дорофеева позирует в белом кроп-топе и трусах. В кадре артистка продемонстрировала роскошную фигуру, в частности, акцентировав внимание на тонкой талии, стройных бедрах и ногах.

Поклонники оценили соблазнительное фото Нади, и засыпали ее восторженными комплиментами.

"Как быть такой красивой?", "Красавица", "Шикарная", "Как всегда секси", "Восхищаюсь вами", – писали в комментариях пользователи.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Надя Дорофеева и ее супруг музыкант Владимир Дантес рассказали, как интересно провести время на карантине.

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