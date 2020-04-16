Главная Новости
16 апреля • обновлено в 14:13
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

Дорофеева восхитила сеть идеальной фигурой в белье

2.6т
Читать материал на украинском

Популярная украинская певица Надя Дорофеева похвасталась стройной фигурой в белье.

Так, пикантную фотографию знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram.

Надя Дорофеева

Надя Дорофеева

Instagram @nadyadorofeeva

На фото Дорофеева позирует в белом кроп-топе и трусах. В кадре артистка продемонстрировала роскошную фигуру, в частности, акцентировав внимание на тонкой талии, стройных бедрах и ногах.

Поклонники оценили соблазнительное фото Нади, и засыпали ее восторженными комплиментами.

"Как быть такой красивой?", "Красавица", "Шикарная", "Как всегда секси", "Восхищаюсь вами", писали в комментариях пользователи.

Дорофеева восхитила сеть идеальной фигурой в белье
Дорофеева восхитила сеть идеальной фигурой в белье
Дорофеева восхитила сеть идеальной фигурой в белье
Дорофеева восхитила сеть идеальной фигурой в белье
Дорофеева восхитила сеть идеальной фигурой в белье

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Надя Дорофеева и ее супруг музыкант Владимир Дантес рассказали, как интересно провести время на карантине.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Автор
Анна Михно
Персона
Надя Дорофеева
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
9
1
Смешно
0
Интересно
0
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Шоу Люди

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 4161.

    Вылечились: 186. Умерли: 116.

  • В мире заболели 2 миллиона человек, погибли – более 130 тысяч.

  • Аптеки заполонили экспресс-тесты на COVID-19, но это – деньги на ветер

  • Откуда взялся коронавирус: в США узнали о нулевом пациенте из Китая

  • ВОЗ заявила, что пик пандемии коронавируса еще не достигнут.

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги