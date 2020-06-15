Украинская певица Надежда Дорофеева, солистка группы "Время и Стекло", рассказала, что часто передает друзьям свою одежду в родной Симферополь.

О том, что именно мама каждый раз, приезжая к ней в гости в Киев, забирает с собой пакеты с вещами, певица рассказала ведущей программы "Светская жизнь" Екатерине Осадчей (чтобы просмотреть фото и видео, доскролльте до конца новости).

"Я постоянно отдаю все маме – для всех друзей, и они очень ждут, когда мама приедет ко мне, потому что она просто забирает огромный багаж", – отметила она.

Дорофеева призналась, что "весь Симферополь" носит ее одежду

На вопрос, сколько людей ходит в одежде Нади Дорофеевой, певица ответила: "Мне кажется, что весь Симферополь".

Также артистка рассказала, сколько у нее в гардеробе джинсов: "Я не знаю, это много или нет, но мне кажется, что где-то 20".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Дорофеева поразила сеть пикантным фото из душа.