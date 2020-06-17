Домработница Ефремова напугала сообщением о его состоянии: не ест и не спит
Ефремов плохо чувствует себя после ДТП
Домработница российского актера Михаила Ефремова Ева Моисеева сделала тревожное заявление о состоянии актера после смертельной аварии в Москве.
По словам женщины, артист, находясь под домашним арестом, чувствует себя крайне плохо – он ничего не ест, пьет только одну воду, сообщил телеканал РЕН ТВ (смотрите видео в конце новости).
Моисеева уточнила, что Ефремов в настоящее время не употребляет алкоголь, плохо спит и сильно переживает из-за случившегося.
ТАСС
"Он чувствует себя очень плохо и сильно переживает, все время лежит, часто вызывает скорую помощь. У него проблемы с сердцем. Супруга Михаила также чувствует себя плохо, дети часто навещают Ефремова", – поделилась она.
Отметим, в среду, 17 июня, к актеру снова приехали сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний. Его забрали на допрос в связи со смертельной аварией в центре Москвы.
Напомним также, что о плохом состоянии Ефремова также рассказал накануне его адвокат Эльман Пашаев. Он заявил что актеру "очень тяжело", однако он якобы отказывается обращаться за помощью к врачам.
Также о состоянии Ефремова Ева Моисеева рассказала изданию "Комсомольская правда": смотрите видео онлайн
Как сообщал OBOZREVATEL:
8 июня российский актер Михаил Ефремов, находясь в нетрезвом состоянии, стал участником смертельного ДТП в центре Москвы. Его автомобиль выехал на встречную полосу, после чего произошло лобовое столкновение с одной из машин.
58-летний Сергей Захаров – водитель автомобиля, в который врезался Ефремов, умер на следующее утро.
Жена Захарова заявила, что семья артиста, которая обещала оказать помощь после трагедии, так и не вышла с ними на связь.
Таганский суд Москвы принял решение отпустить Михаила Ефремова под домашний арест до 9 августа.
Спустя несколько дней после аварии, в пятницу, 11 июня, Ефремов попросил прощения у семьи Сергея Захарова. В видеообращении он пообещал не "отмазываться" с помощью влиятельных знакомых, а также помочь близким мужчины "всеми средствами, если примут".
Семья погибшего Захарова не приняла извинения и помощь от актера.