Дочь Заворотнюк рассказала зачем посетила Италию

Дочь Анастасии Заворотнюк, Анна показала фото со своей поездки в Италию. Так, она также рассказала почему решила посетить эту страну.

Снимки она разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

instagram.com/anna_zavorotnyuk

​​​​"Моя поездка в Италию для меня стала очень знаковой и помогла мне вновь приоткрыть створки своей души и вкусить краски жизни. Увидев другие миры, людей и культуру, ты капля за каплей меняешь свою картину мира и представление о нем", - написала девушка.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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