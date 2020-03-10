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10 марта • обновлено в 16:48
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Дочь Заворотнюк рассказала зачем посетила Италию

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Дочь Анастасии Заворотнюк, Анна показала фото со своей поездки в Италию. Так, она также рассказала почему решила посетить эту страну.

Снимки она разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

"Поездка стала знаковой": дочь Заворотнюк рассказала зачем посетила Италию

instagram.com/anna_zavorotnyuk

​​​​"Моя поездка в Италию для меня стала очень знаковой и помогла мне вновь приоткрыть створки своей души и вкусить краски жизни. Увидев другие миры, людей и культуру, ты капля за каплей меняешь свою картину мира и представление о нем", - написала девушка.

Моя поездка в Италию для меня стала очень знаковой и помогла мне вновь приоткрыть створки своей души и вкусить краски жизни. Увидев другие миры, людей и культуру, ты капля за каплей меняешь свою картину мира и представление о нем. Хочу немного рассказать вам о городах, в которых мне удалось побывать во время моей поездки. Конечно Рим, чья история насчитывает почти три тысячи лет, и конечно же наследие его цивилизации, которое оказывает огромное влияние на мировую культуру. Флоренция, где расположен бесподобный собор Санта-Мария-дель-Фьоре и музей Уффици, конечно же Ватикан с неописуемым собором святого Петра и Сикстинской Капеллой. Сиенна - удивительный город, расположенный в регионе Тоскана,который сохранил в себе средневековые сооружения и исторические памятники просто сражает свой красотой. Ты будто попадаешь в настоящий Хогвартс))

Публикация от @ anna_zavorotnyuk

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Автор
Мария Дидык
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