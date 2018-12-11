Дочь Синди Кроуфорд стала лучшей моделью мира: фото красавицы

В понедельник, 10 декабря, в Кенсингтоне состоялась церемония вручения премии Fashion Awards-2018. Так, на модном "Оскаре" было названо имя лучшей модели года.
Как сообщает Daily Mail, ею стала 17-летняя Кайя Гербер, дочь легендарной супермодели Синди Кроуфорд.
Фото: kaiagerber
Фото: InStyle.ru
Для мероприятия модель выбрала оригинальный наряд с бахромой из коллекции Alexander McQueen. Премию Кайе вручила британская певица Рита Ора.
Фото: fashiontv
Фото: fashiontv
Также поддержать Гербер пришла ее семья — родители Синди Кроуфорд и Рэнди Гербер и брат Пресли.
Фото: fashiontv
Отметим, что за почетное звание боролись самые яркие представительницы модной индустрии: Кайя Гербер, Белла Хадид, Винни Харлоу, Адут Акеч и Адвоа Абоа.
Фото: kaiagerber
Фото: kaiagerber
Фото: kaiagerber
Фото: kaiagerber
Фото: kaiagerber
Как сообщал OBOZREVATEL, 16-летняя Лила Грейс, дочь супермодели Кейт Мосс, заключила свой первый рекламный контракт. Юная модель стала лицом бренда Marc Jacobs Beauty.