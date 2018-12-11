Дочь Синди Кроуфорд стала лучшей моделью мира: фото красавицы

В понедельник, 10 декабря, в Кенсингтоне состоялась церемония вручения премии Fashion Awards-2018. Так, на модном "Оскаре" было названо имя лучшей модели года.

Как сообщает Daily Mail, ею стала 17-летняя Кайя Гербер, дочь легендарной супермодели Синди Кроуфорд.

Фото: kaiagerber

Фото: InStyle.ru

Для мероприятия модель выбрала оригинальный наряд с бахромой из коллекции Alexander McQueen. Премию Кайе вручила британская певица Рита Ора.

Фото: fashiontv

Фото: fashiontv

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Также поддержать Гербер пришла ее семья — родители Синди Кроуфорд и Рэнди Гербер и брат Пресли.

Фото: fashiontv

Отметим, что за почетное звание боролись самые яркие представительницы модной индустрии: Кайя Гербер, Белла Хадид, Винни Харлоу, Адут Акеч и Адвоа Абоа.

Фото: kaiagerber

Фото: kaiagerber

Фото: kaiagerber

Фото: kaiagerber

Фото: kaiagerber

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