Дочь Поляковой раскритиковали за откровенное видео.

Старшая дочь певицы Оли Поляковой Маша поделилась с поклонниками пикантным видео.

Соответствующий ролик 15-летняя девушка опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она обнаженная эротично позирует в ванной и льет на волосы воду (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Как вам такое эстетическое видео?" – поинтересовалась у подписчиков Маша.

Однако поклонники негативно отреагировали на откровенный ролик. Они отметили, что девушка еще слишком юная для такого контента, а некоторые заявили, что это результат непристойного поведения ее звездной мамы.

"Вульгарно", "Тебе такое не подходит", "Мама выставляет себя в таких видах, а дочь повторяет", "Прости за вопрос, но мама не против этого?", "Вообще ни о чем", – написали в комментариях.

Маша Полякова показала откровенное видео: смотреть

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Оля Полякова резко высказалась о протестах в Беларуси. Артистка отметила, что никакая власть не может стоить увечий и человеческих жизней.

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