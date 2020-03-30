Дочь российского юмориста Евгения Петросяна Викторина, которая живет в США и прилетела погостить к близким в Россию, теперь не может обратно вернуться домой.

Так, по словам издания "Собеседник", из-за того, что закрыли границы, женщина вынуждена остаться на родине. Отмечается, что Викторина "в шоке и панике", ведь не понимает, когда теперь снова попадет к семье, которая осталась у нее в США.

Евгений Петросян с дочерью Викториной Фото: all2all.ru

"Викторина в панике, потому что не может улететь домой. Из-за того, что границы закрыли, она вынуждена остаться в России. Викторина в шоке: она не понимает, когда теперь вернется в США. А там у нее много дел: бизнес, плюс большая семья. Не так давно Викторина стала бабушкой – у одного из ее детей родился внук", – рассказала подруга дочери Петросяна.

Отмечается, что по слухам, Викторина остановилась в Москве в одной из квартир своей мачехи, юмористки Елены Степаненко. К слову, женщины остались в очень теплых отношениях, даже после скандального развода юмористки с Петросяном.

Евгений Петросян с дочерью Викториной и Еленой Степаненко Фото: msn.com

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, молодая любовница российского комика Евгения Петросяна Татьяна Брухунова родила ему ребенка. Мальчик появился на свет в одном из медицинских центров Дубая.

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