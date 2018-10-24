МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
экшн-камеры Участвовать
Приз
Регистрация
СпортLady

/Люди

Дочь Майкла Джексона собралась замуж

Читать материал на украинском

Дочь покойного поп-короля Майкла Джексона 20-летняя Пэрис собралась замуж. Предложение ей сделал музыкант Гэбриел Гленн.

Как пишет Radar Online, Пэрис и Гэбриел, несмотря на настаивание семьи девушки, не собираются заключать брачный контракт.

Новости
Майклу Джексону – 60: как менялась внешность поп-короля
Дочь Майкла Джексона собралась замуж

"В этот момент родные крайне смущены и просто хотят быть уверены, что с ней все будет в порядке", – рассказал инсайдер.

Родственники Джексон опасаются, что Гленн может обмануть ее ради денег. Ведь состояние девушки, унаследованное от отца, оценивается в 110 млн долларов.

Дочь Майкла Джексона собралась замуж

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Пэрис Джексон, дочь покойного поп-певца Майкла Джексона госпитализировали в отделение хирургии. Девушке срочно потребовалась операция по удалению гнойного воспаления.

Персоны
Майкл ДжексонПэрис Джексон
Место
США
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги