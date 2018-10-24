Дочь Майкла Джексона собралась замуж

Дочь покойного поп-короля Майкла Джексона 20-летняя Пэрис собралась замуж. Предложение ей сделал музыкант Гэбриел Гленн.

Как пишет Radar Online, Пэрис и Гэбриел, несмотря на настаивание семьи девушки, не собираются заключать брачный контракт.

"В этот момент родные крайне смущены и просто хотят быть уверены, что с ней все будет в порядке", – рассказал инсайдер.

Родственники Джексон опасаются, что Гленн может обмануть ее ради денег. Ведь состояние девушки, унаследованное от отца, оценивается в 110 млн долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Пэрис Джексон, дочь покойного поп-певца Майкла Джексона госпитализировали в отделение хирургии. Девушке срочно потребовалась операция по удалению гнойного воспаления.