Дочь Лободы и Линдеманна появилась в неожиданном месте

Дочь певцов Светланы Лободы и Тилля Линдеманна появилась в неожиданном месте.
А именно – в Инстаграм матери Лободы Натальи 25 декабря.
Наталья нечасто обновляет Инстаграм. Но ради поздравления близких в день католического Рождества решила это сделать.
В ее посте две фотографии. На одной – младшая сестра Светланы Лободы Ксения. На второй – Светлана Лобода с двумя дочерями – Евангелиной и Тильдой.
Дорогие мои детки и любимые внучки! Я от всей души поздравляю вас с наступающим Новым 2020 годом! Закройте глаза и загадайте желания, а я, искренне и по-матерински прочту молитву за то, чтобы оно сбылось! А вы, мои любимые, главное верьте – верьте в себя, верьте в мечты, верьте в свое прекрасное будущее! Оно обязательно сбудется!
Тильда родилась от лидера группы Рамштайн Тилля Линдеманна в 2018 году.
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