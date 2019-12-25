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25 декабря • обновлено в 22:49
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Дочь Лободы и Линдеманна появилась в неожиданном месте

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Дочь певцов Светланы Лободы и Тилля Линдеманна появилась в неожиданном месте.

А именно – в Инстаграм матери Лободы Натальи 25 декабря.

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Мать Лободы собрала всю большую семью за одним исключением

Наталья нечасто обновляет Инстаграм. Но ради поздравления близких в день католического Рождества решила это сделать.

В ее посте две фотографии. На одной – младшая сестра Светланы Лободы Ксения. На второй – Светлана Лобода с двумя дочерями – Евангелиной и Тильдой.

Тильда родилась от лидера группы Рамштайн Тилля Линдеманна в 2018 году.

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Персоны
Светлана Лобода Тилль Линдеманн
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