До принца Гарри: как выглядели все мужчины Меган Маркл

Вокруг жены британского принца Гарри, бывшей актрисы Меган Маркл постоянно крутится множество слухов и скандалов. Так, на днях - в сети появилось фото ее первого бойфренда Луиса Сегуры.
Снимок опубликовали в социальной сети Instagram.
До замужества с принцем Гарри, звезда "Форс-мажоров" уже была замужем. В 2011 году она создала семью с кинопродюсером Тревором Энгельсом, с которым на тот момент встречалась уже 6 лет. Через два года пара рассталась. Источники говорят, всему виной то, что влюбленные занимались своей карьерой и почти не проводили время вместе.
Тревор Энгельс и Маркл
Меган Маркл и Тревор Энгельс
Вскоре после развода с Энгельсоном у Маркл случился роман с Рори Макилроем, суперпопулярным ирландским гольфистом.
Рори Макилрой и Меган Маркл
Рори Макилрой
Позже она закрутила роман со звездным шеф-поваром Кори Витиелло.
Кори Витиелло
Некоторые западные СМИ приписывали Меган роман и с Маркусом Андерсоном. Андерсон и Меган познакомились в канадском Онтарио еще в юности. Мужчина работал директором по вопросам глобального членства в клубе. Именно он стал решал, кто из селебрити окажется достойным клубного членства в элитном заведении.
Маркл и Маркус Андерсон
Как сообщал OBOZREVATEL:
6 мая 2019 года у принца Гарри и Меган Маркл родился сын. Принц сразу прокомментировал событие.
8 мая Меган и Гарри показали новорожденного публике.
Через несколько месяцев букмекеры сделали ставки, что Маркл снова беременна.
После рождения Арчи принц Гарри подтверждал, что хочет своему первенцу братьев и сестер.
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