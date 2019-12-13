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13 декабря • обновлено в 16:08
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До принца Гарри: как выглядели все мужчины Меган Маркл

4.4т
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Вокруг жены британского принца Гарри, бывшей актрисы Меган Маркл постоянно крутится множество слухов и скандалов. Так, на днях - в сети появилось фото ее первого бойфренда Луиса Сегуры.

Снимок опубликовали в социальной сети Instagram.

До принца Гарри: как выглядели все мужчины Меган Маркл
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До замужества с принцем Гарри, звезда "Форс-мажоров" уже была замужем. В 2011 году она создала семью с кинопродюсером Тревором Энгельсом, с которым на тот момент встречалась уже 6 лет. Через два года пара рассталась. Источники говорят, всему виной то, что влюбленные занимались своей карьерой и почти не проводили время вместе.

Тревор Энгельс и Маркл

Тревор Энгельс и Маркл

Меган Маркл и Тревор Энгельс

Меган Маркл и Тревор Энгельс

Вскоре после развода с Энгельсоном у Маркл случился роман с Рори Макилроем, суперпопулярным ирландским гольфистом.

Рори Макилрой и Меган Маркл

Рори Макилрой и Меган Маркл

До принца Гарри: как выглядели все мужчины Меган Маркл

Рори Макилрой

Позже она закрутила роман со звездным шеф-поваром Кори Витиелло.

Кори Витиелло

Кори Витиелло

Некоторые западные СМИ приписывали Меган роман и с Маркусом Андерсоном. Андерсон и Меган познакомились в канадском Онтарио еще в юности. Мужчина работал директором по вопросам глобального членства в клубе. Именно он стал решал, кто из селебрити окажется достойным клубного членства в элитном заведении.

Маркл и Маркус Андерсон

Маркл и Маркус Андерсон

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Автор
Мария Дидык
Персоны
Меган Маркл Принц Гарри
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