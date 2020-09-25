Димопулос откровенно рассказала о конфликтах в "ВИА Гре"

Фаворитка четвертого сезона шоу "Танці з зірками" Санта Димопулос рассказала о конфликтах между участницами группы "ВИА Гры".

Певица провела в музыкальном коллективе около года и в YouTube-программе "Слава+" призналась, что между женщинами никогда не было дружбы. Продюсер группы Константин Меладзе ранее рассказывал артистке, что такие отношения между участницами сложились еще с начала создания трио (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Те, кто был долго в "ВИА Гре", не воспринимали новичков. Я теплый восточный человек, поэтому для меня это было дискомфортно. А кому-то было нормально", – отметила Димопулос.

Также ведущий программы упомянул и о конфликте Санты с экс-участницей группы Анной Седоковой. В 2013 году в СМИ распространяли информацию, что Димопулос разрушила брак певицы с Максимом Чернявским. Однако участница "Танців з зірками" объяснила, что тогда причин для скандала не было, ведь она не встречалась с ее мужем.

"Мне кажется, что Аня живет в каком-то своем мире. Это была очень странная ситуация. Я до сих пор не поняла, почему у нее был негатив ко мне", – добавила Димопулос.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Санта Димопулос рассказала, как бизнесмен Игорь Кучеренко сделал ей предложение. Певица призналась, что до брака они со старшим на 18 лет любимым несколько раз прекращали отношения.