"Дети бегают, а ты трусы снимаешь": российскую певицу разгромили за пикантное видео в бикини

Российская певица Рита Дакота поделилась с поклонниками горячим видео, на котором приспустила трусы от купальника.

Пикантный ролик артистка опубликовала на своей странице в Instagram.

Рита Дакота Instagram @ritadakota

Так, в кадре Дакота позирует в коротком топе и в сексуальных розовых трусах от купальника. На видео Рита соблазнительно их приспускает.

В это время сзади в кадре пробегает ее маленькая дочь Мия.

Примечательно, что новое видео Дакоты вызвало бурные обсуждения в сети. В частности, в комментариях многие поклонники раскритиковали публикацию:

"Дети бегают, а ты трусы снимаешь", "Уже бы трусы сняла, не знало прям, что и как показать", "Вообще не стыдно?".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Рита Дакота взбудоражила поклонников пикантным фото, на котором засветила голую грудь.

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