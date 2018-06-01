День защиты детей 2018: звезды записали трогательное видео

Известные украинцы прочитали стихотворение Лины Костенко ко Дню защиты детей.

Чтение стиха "Мій перший вірш написаний в окопі" - часть большой инициативы.

"Тысячи маленьких украинцев нуждаются в нашей заботе. Каждый ребенок имеет полное право быть защищенным, развиваться и учиться, жить в мире и счастье. Очень хочется, чтобы дети видели меньше ужасных новостей и играли в свои любимые игры с яркой улыбкой", - рассказала инициатор проекта Анюта Славская.

К проекту присоединились народные артистки Украины Нина Матвиенко, Маричка Бурмака, Наталья Бучинская, заслуженная артистка Наталка Карпа, певицы Аня Добрыднева, Мила Нитич, музыкант и композитор Диля, группа "Авиатор", телеведущая Татьяна Гончарова, актер Виктор Андриенко, культурный деятель Влада Литовченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, звезды отечественного шоу-бизнеса также отмечают День защиты детей 2018, активно показывая поклонникам фото своих наследников.