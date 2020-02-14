День Валентина 2020: как звезды поздравляли своих любимых с романтическим праздником

В пятницу, 14 февраля, миллионы людей отмечают самый романтический праздник в году – День святого Валентина. Не стали исключением и знаменитости.

Звезды с самого утра признаются своим любимым в чувствах, публикуя трогательные и нежные посты. OBOZREVATEL предлагает читателям посмотреть на романтические признание знаменитостей в День святого Валентина.

Так, украинский рэпер Потап поздравил свою жену Настю Каменских, опубликовав совместное черно-белое фото. На снимке артист нежно обнимает певицу за талию. Фотографию Потап сопроводил короткой подписью: "Счастливого Дня Валентина".

А вот певица Анна Седокова опубликовала в своем Instagram большое признание в любви баскетболисту Янису Тимме. Пост звезда сопроводила видео, на котором они страстно целуются.

"Через несколько минут, самолет унесет меня в другой город и в этот день мы с тобой Янис Тимма будем не вместе, но это утро было нашим. Я не знаю человека лучше. Иногда сержусь на тебя за то, что ты такой правильный. С тобой я ребенок. Такой маленький и защищенный тобою. Мой мир был абсолютным хаосом, а потом появился ТЫ. С Днем Влюбленных, моя огромная любовь!"

Оставил трогательный пост и солист группы "Руки Вверх" Сергей Жуков:

"Я снова, как мальчишка, влюблен! Влюблен в свою жену так, что каждую секунду расставания переживаю очень тяжело и болезненно. Так любят только один раз, любимая... С днем влюбленных!"

Поздравила с Днем святого Валентина своих подписчиков и Марина Боржемская. В своем посте знаменитость написала, что верит в любовь:

"Очень верю в настоящую, искреннюю и верную! Верю, что она бывает с первого взгляда, что может нагрянуть, когда ее не ждешь. Что может окутать так, словно небо обняло тебя и не дает сделать даже вдох без любимого человека! С Днем Святого Валентина, мои милые! Пусть сегодня каждая из Вас получит валентинку".

Опубликовала трогательную семейную фотографию в своем Instagram телеведущая Маричка Падалко.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, астролог рассказала, что нужно делать в День святого Валентина.

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