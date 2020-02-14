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14 февраля • обновлено в 07:34
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День святого Валентина: топ-5 самых крепких звездных пар Украины

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14 февраля влюбленные всего мира отмечают свой праздник – День святого Валентина.

К этой особенной дате OBOZREVATEL предлагает своим читателям взглянуть на самые крепкие пары украинского шоу-бизнеса.

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Надежда Дорофеева и Владимир Дантес

Надежда Дорофеева и Владимир Дантес

Надежда Дорофеева и Владимир Дантес

instagram.com/nadyadorofeeva

Владимир Дантес и Надежда Дорофеева поженились 8 июля 2015 года. До свадьбы они долгое время встречались – вместе пара уже восемь лет. В день знакомства Владимир сказал Наде: "Ты будешь моей женой!", а через неделю они уже жили вместе. Свадьба Дантеса и Дорофеевой была организована как лавандовое торжество, на котором присутствовали многие звезды украинского шоу-биза.

Когда на одной волне с ❤️❤️❤️

Допис, поширений Dantes (@vladimirdantes)

Сергей Бабкин и Снежана Бабкина

Сергей Бабкин и Снежана Бабкина с детьми

Сергей Бабкин и Снежана Бабкина с детьми

instagram.com/babkin_official

Сергей Бабкин и Снежана Бабкина познакомились в 2007 году в Харькове во время работы в "Театр 19". 11 мая 2008 года пара обвенчалась, а 27 марта 2009-го зарегистрировала брак.

В 2010 году в семье Бабкиных родилась дочь Веселина, а в июне 2019-го – сын Елисей. Также Сергей и Снежана вместе воспитывают сына Снежаны от первого брака Артура.

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Юлия Санина и Валерий Бебко

Юлия Санина и Валерий Бебко

Юлия Санина и Валерий Бебко

wikipedia.org

Благодаря популярной украинской группе The Hardkiss появилась одна из самых крепких звездных семей. Санина и Бебко познакомились в 2009 году, когда Юлия пришла в качестве журналистки брать интервью у Валерия. Пять лет Юлия Санина и Вал Бебко скрывали свои отношения. Они поженились спустя два года после знакомства. В ноябре 2015 года в семье родился сын Данил.

Потап и Настя Каменских

Потап и Настя Каменских

Потап и Настя Каменских

instagram.com/kamenskux

Потап и Настя познакомились в 2006 году, когда был создан их творческий дуэт. Поначалу Потапа не устраивало, что все лавры доставались его партнерше, но позже между артистами вспыхнула страсть, и в 2013 году они были замечены во время отдыха на Кубе.

23 мая 2019 года Потап выпустил лирический трек и клип "Константа", который стал публичным признанием в любви Насте Каменских. Песня стала ответом на хит Насти – "Обіцяю". Свадьба звезд состоялась в этот же день.

Gute Nacht 💊 #птп #nk @kamenskux

Допис, поширений Oleksii Potapenko (@realpotap)

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Оля Полякова и Вадим Поляков

Оля Полякова и Вадим Поляков

Оля Полякова и Вадим Поляков

Оля Полякова и ее муж бизнесмен Вадим Поляков познакомились в 2003 году, когда певица выступала на дне рождения у Вадима. Тогда она еще не была настолько популярной и известной, а он был женат. Вскоре мужчина развелся с первой женой, и в 2004 году они с Ольгой поженились. Первая дочь пары, Мария, родилась в 2005-м, вторая, Алиса, – в 2011-м. В прошлом году пара отметила 15 лет со дня свадьбы.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, каким был Потап 20 лет назад и как его изменил роман с Настей Каменских.

С кем спят наши звезды - читай у нас в Instagram.

Читайте все новости по теме "День святого Валентина" на OBOZREVATEL.

Автор
Алина Мельник
Тема
День святого Валентина
Персоны
Юлия Санина Сергей Бабкин Владимир Дантес Надя Дорофеева Оля Полякова Настя Каменских (NK) Алексей Потапенко (Потап)
Место
Украина
Теги
музыка звезды шоу шоу-бизнес люди Отношения любовь свадьба
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