День святого Валентина: топ-5 самых крепких звездных пар Украины

14 февраля влюбленные всего мира отмечают свой праздник – День святого Валентина.

К этой особенной дате OBOZREVATEL предлагает своим читателям взглянуть на самые крепкие пары украинского шоу-бизнеса.

Надежда Дорофеева и Владимир Дантес

Надежда Дорофеева и Владимир Дантес instagram.com/nadyadorofeeva

Владимир Дантес и Надежда Дорофеева поженились 8 июля 2015 года. До свадьбы они долгое время встречались – вместе пара уже восемь лет. В день знакомства Владимир сказал Наде: "Ты будешь моей женой!", а через неделю они уже жили вместе. Свадьба Дантеса и Дорофеевой была организована как лавандовое торжество, на котором присутствовали многие звезды украинского шоу-биза.

Сергей Бабкин и Снежана Бабкина

Сергей Бабкин и Снежана Бабкина с детьми instagram.com/babkin_official

Сергей Бабкин и Снежана Бабкина познакомились в 2007 году в Харькове во время работы в "Театр 19". 11 мая 2008 года пара обвенчалась, а 27 марта 2009-го зарегистрировала брак.

В 2010 году в семье Бабкиных родилась дочь Веселина, а в июне 2019-го – сын Елисей. Также Сергей и Снежана вместе воспитывают сына Снежаны от первого брака Артура.

Юлия Санина и Валерий Бебко

Юлия Санина и Валерий Бебко wikipedia.org

Благодаря популярной украинской группе The Hardkiss появилась одна из самых крепких звездных семей. Санина и Бебко познакомились в 2009 году, когда Юлия пришла в качестве журналистки брать интервью у Валерия. Пять лет Юлия Санина и Вал Бебко скрывали свои отношения. Они поженились спустя два года после знакомства. В ноябре 2015 года в семье родился сын Данил.

Потап и Настя Каменских

Потап и Настя Каменских instagram.com/kamenskux

Потап и Настя познакомились в 2006 году, когда был создан их творческий дуэт. Поначалу Потапа не устраивало, что все лавры доставались его партнерше, но позже между артистами вспыхнула страсть, и в 2013 году они были замечены во время отдыха на Кубе.

23 мая 2019 года Потап выпустил лирический трек и клип "Константа", который стал публичным признанием в любви Насте Каменских. Песня стала ответом на хит Насти – "Обіцяю". Свадьба звезд состоялась в этот же день.

Оля Полякова и Вадим Поляков

Оля Полякова и Вадим Поляков

Оля Полякова и ее муж бизнесмен Вадим Поляков познакомились в 2003 году, когда певица выступала на дне рождения у Вадима. Тогда она еще не была настолько популярной и известной, а он был женат. Вскоре мужчина развелся с первой женой, и в 2004 году они с Ольгой поженились. Первая дочь пары, Мария, родилась в 2005-м, вторая, Алиса, – в 2011-м. В прошлом году пара отметила 15 лет со дня свадьбы.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, каким был Потап 20 лет назад и как его изменил роман с Настей Каменских.

С кем спят наши звезды - читай у нас в Instagram.