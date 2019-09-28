День рождения Владимира Турчинского: как выглядит дочь покойного шоумена

28 сентября известному шоумену и рекордсмену в силовых видах спорта Владимиру Турчинскому (Динамит), умершему от инфаркта в 2009 году, должно было исполниться 57 лет.

Его дочери Ксении на момент кончины отца было всего 10 лет. OBOZREVATEL предлагает читателям узнать, как выглядит девушка сейчас.

Владимир Турчинский с дочерью Ксенией Wday

Ксения Турчинская до сих пор не дает интервью о знаменитом отце, а свою личную жизнь держит в тайне от публики. Известно, что девушка с отличием окончила школу, в 2017 году нашла себя в модельном бизнесе.

Ксения Турчинская в модельном бизнесе bigpicture.ru

"К своим 18 годам я окончила школу и поехала в Китай работать моделью. Поступило предложение на рабочий контракт на три месяца в Гуанчжоу. Для подиума я оказалась низковата – 1 метр 71 сантиметр, а лицо позволяло работать на фото и видео. Хотела съездить в Китай, и вдруг подвернулся модельный бизнес. Предложат еще сниматься – буду, но я не воспринимаю это как профессию", – цитирует слова девушки издание Wday.

Ксения Турчинская и мать Ирина instagram/turchinskayairina

Также дочь бодибилдера трудилась контент-менеджером, SMM-специалистом и проходила стажировку в журнале в отделе культуры. Она признавалась, что жизнь научила ее всего добиваться самостоятельно, несмотря на заслуги отца. В 2018 году Ксения поступила в Школу-студию МХАТ.

Ксения Турчинская instagram/turchhhhh

Ксения Турчинская – дочь шоумена instagram/turchhhhh

Ксения Турчинская – модель instagram/turchhhhh

Ксения Турчинская в Китае instagram/turchhhhh

Ксения Турчинская с матерью instagram/turchinskayairina

Ксения Турчинская в постели instagram/turchhhhh

Ксения Турчинская – дочь Динамита instagram/turchhhhh

Ксения Турчинская instagram/turchhhhh

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 сентября в мире отмечается несколько праздников и памятных дат.

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