День рождения Владимира Турчинского: как выглядит дочь покойного шоумена

28 сентября известному шоумену и рекордсмену в силовых видах спорта Владимиру Турчинскому (Динамит), умершему от инфаркта в 2009 году, должно было исполниться 57 лет.
Его дочери Ксении на момент кончины отца было всего 10 лет. OBOZREVATEL предлагает читателям узнать, как выглядит девушка сейчас.
Владимир Турчинский с дочерью Ксенией
Wday
Ксения Турчинская до сих пор не дает интервью о знаменитом отце, а свою личную жизнь держит в тайне от публики. Известно, что девушка с отличием окончила школу, в 2017 году нашла себя в модельном бизнесе.
Ксения Турчинская в модельном бизнесе
bigpicture.ru
"К своим 18 годам я окончила школу и поехала в Китай работать моделью. Поступило предложение на рабочий контракт на три месяца в Гуанчжоу. Для подиума я оказалась низковата – 1 метр 71 сантиметр, а лицо позволяло работать на фото и видео. Хотела съездить в Китай, и вдруг подвернулся модельный бизнес. Предложат еще сниматься – буду, но я не воспринимаю это как профессию", – цитирует слова девушки издание Wday.
Ксения Турчинская и мать Ирина
instagram/turchinskayairina
Также дочь бодибилдера трудилась контент-менеджером, SMM-специалистом и проходила стажировку в журнале в отделе культуры. Она признавалась, что жизнь научила ее всего добиваться самостоятельно, несмотря на заслуги отца. В 2018 году Ксения поступила в Школу-студию МХАТ.
Ксения Турчинская
instagram/turchhhhh
Ксения Турчинская – дочь шоумена
instagram/turchhhhh
Ксения Турчинская – модель
instagram/turchhhhh
Ксения Турчинская в Китае
instagram/turchhhhh
Ксения Турчинская с матерью
instagram/turchinskayairina
Ксения Турчинская в постели
instagram/turchhhhh
Ксения Турчинская – дочь Динамита
instagram/turchhhhh
Ксения Турчинская
instagram/turchhhhh
Как сообщал OBOZREVATEL, 28 сентября в мире отмечается несколько праздников и памятных дат.
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