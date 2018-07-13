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День рождения Сенцова: Вакарчук обратился к заточенному режиссеру

1.2тЧитать новость на украинском

Рок-музыкант и лидер группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук выразил поддержку незаконно осужденному в РФ Олегу Сенцову, который объявил бессрочную голодовку в российской тюрьме.

Певец обратился к украинскому режиссеру на своей странице в Facebook.

"Сегодня Олегу Сенцов исполняется 42 года. Он своим мужеством привлек внимание всего мира к политическим заключенным российских тюрем, к Крыму, к Украине. Здоровья и сил тебе, Олег! Вся Украина с тобой! #Free_Sentsov", - написал Вакарчук.

Напомним, известный украинский писатель Сергей Жадан запустил флешмоб в поддержку Олега Сенцова. Поэт призвал общественность обратиться к президенту США Дональду Трампу в Twitter, оставив комментарий с просьбой повлиять на президента РФ Владимира Путина и помочь сохранить жизнь режиссера и жизни других 64 украинских политзаключенных.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 мая Сенцов объявил бессрочную голодовку с требованием к властям РФ освободить всех украинских политзаключенных. 9 июня он написал письмо правозащитникам Николаю и Татьяне Щур, в котором рассказал, что не собирается сдаваться.

Олег Сенцов, Россия, тюрьма

18 июня в России объявили о возможном обмене украинца. Но уже на следующий день стало известно, что РФ сорвала договоренности по политзаключенным.

Персоны
Святослав ВакарчукОлег Сенцов
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