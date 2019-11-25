Галкин, Лорак, Брежнева и другие: как выглядят мамы суперзвезд

24 ноября в России праздновали День Матери. Этот праздник с 1998 года отмечается там как государственный в последнее воскресенье ноября.

Многие российские звезды поспешили поздравить с Днем Матери в соцсетях, причем к ним подключились и украинские артистки. Подробнее – в материале OBOZREVATEL.

Российская фигуристка, жена пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Татьяна Навка поделилась в своем Instagram семейным фото и написала:

"Хочу сказать, что главное в жизни человека, тем более женщины – это мама. Тот человек, благодаря которому формируется твой характер, личность и человеческие качества!!! Неспроста же существует выражение "Передается с молоком матери". Пример порядочности, воспитания, трудолюбия, семейные ценности – всё это закладывается в семью, и тем более женщиной, поэтому Спасибо большое мамочка, что воспитала нас именно такими! Мы тебя очень сильно любим!".

Актриса Екатерина Гусева показала фотографию, где она и ее мама обнимают бабушку. "Они, родные", – написала она.

Заслуженная артистка России родом из Украины Наташа Королева также показала фото со своей мамой и коротко поздравила ее с Днем Матери: "Мамуля! С праздником".

Российский рэпер Тимати также поспешил поздравить свою маму: "Без тебя ничего бы не получилось, Мама", – подписал он свое фото с мамой в Instagram.

А юморист и муж Аллы Пугачевой Максим Галкин опубликовал архивное фото своей покойной матери, на котором заметно их сходство. "Мама, ты в моём сердце. С Днем матери, дорогие подписчики! Позвоните маме! Скажите о своей любви! Помяните, если ушла! Наши мамы и на Земле, и на Небе всегда с нами!", – написал он.

Поздравления с российским Днем Матери живо подхватили и украинские звезды, несмотря на то, что в Украине День Матери отмечается во второе воскресенье мая.

Так, свои поздравления в Instagram опубликовали Ани Лорак, Регина Тодоренко, Алина Гросу, LOBODA и Вера Брежнева, которые активно строят карьеру в России.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине День Матери 2019 отмечался в воскресенье 12 мая. Традиционно украинцы отмечают День матери во второе воскресенье мая. Эта дата утверждена указом президента Украины от 10 мая 1999 года.

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