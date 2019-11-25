Галкин, Лорак, Брежнева и другие: как выглядят мамы суперзвезд

24 ноября в России праздновали День Матери. Этот праздник с 1998 года отмечается там как государственный в последнее воскресенье ноября.
Многие российские звезды поспешили поздравить с Днем Матери в соцсетях, причем к ним подключились и украинские артистки. Подробнее – в материале OBOZREVATEL.
Российская фигуристка, жена пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Татьяна Навка поделилась в своем Instagram семейным фото и написала:
В продолжение предыдущего поста, всё-таки персонально! 🥰 Хочу сказать, что главное в жизни человека, тем более женщины - это мама. 👆 Тот человек, благодаря которому формируется твой характер, личность и человеческие качества!!! Неспроста же существует выражение "Передается с молоком матери". 💯 Пример порядочности, воспитания, трудолюбия, семейные ценности - всё это закладывается в семью, и тем более женщиной, поэтому Спасибо большое мамочка, что воспитала нас именно такими! Мы тебя очень сильно любим!!! 💕💕💕 #РаисаНавка #ТатьянаНавка #НадеждаПескова #НатальяНавка #СашаЖулина #Дашенька #семья #женское #традиции #поколения #ЯблокоОтЯблони
"Хочу сказать, что главное в жизни человека, тем более женщины – это мама. Тот человек, благодаря которому формируется твой характер, личность и человеческие качества!!! Неспроста же существует выражение "Передается с молоком матери". Пример порядочности, воспитания, трудолюбия, семейные ценности – всё это закладывается в семью, и тем более женщиной, поэтому Спасибо большое мамочка, что воспитала нас именно такими! Мы тебя очень сильно любим!".
Актриса Екатерина Гусева показала фотографию, где она и ее мама обнимают бабушку. "Они, родные", – написала она.
Заслуженная артистка России родом из Украины Наташа Королева также показала фото со своей мамой и коротко поздравила ее с Днем Матери: "Мамуля! С праздником".
Российский рэпер Тимати также поспешил поздравить свою маму: "Без тебя ничего бы не получилось, Мама", – подписал он свое фото с мамой в Instagram.
А юморист и муж Аллы Пугачевой Максим Галкин опубликовал архивное фото своей покойной матери, на котором заметно их сходство. "Мама, ты в моём сердце. С Днем матери, дорогие подписчики! Позвоните маме! Скажите о своей любви! Помяните, если ушла! Наши мамы и на Земле, и на Небе всегда с нами!", – написал он.
Поздравления с российским Днем Матери живо подхватили и украинские звезды, несмотря на то, что в Украине День Матери отмечается во второе воскресенье мая.
Так, свои поздравления в Instagram опубликовали Ани Лорак, Регина Тодоренко, Алина Гросу, LOBODA и Вера Брежнева, которые активно строят карьеру в России.
МАМА ❤️ Сколько в этом слове ВСЕГО! Сколько в этом человеке всего!!! Счастье быть дочкой такой мамы и быть мамой таких волшебных девочек. Самое главное закладывается в нас с детства именно мамой. Это главное - любовь. Любите друг друга❤️ Поздравляю всех мам ❤️Настоящих и будущих ✨ Ps: Эти фотографии сделала летописец нашей семьи @kate_kondratieva . Мы уже давно вместе и вся семья чувствует себя свободно и спокойно перед ее объективом. Поэтому -фото получаются такими живыми и настоящими..
#деньМамы Спасибо 🙏🏻, мамочка @irina_todorenko , теперь я тебя очень хорошо понимаю и дорожу каждой секундочка проведённой вместе ❤️❤️❤️ Всех мамочек поздравляю с этим прекрасным днём!!!!! Мамы , вы - герои 🦸♀️💪🏻 #регинатодоренко Фото - @andrew_bayda Платье - @edem.official
Дорогие наши и любимые мамочки и бабушки❤️❤️❤️ С Днем Матери вас!!! ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ Прости, что по ночам ты спишь тревожно, Волнуешься и ждёшь неоднократно.. Быть мамой, вероятно, очень сложно... Быть матерью втройне - невероятно! Спасибо, что ты веришь в каждый шаг, Что делаю сейчас я, что пытаюсь.. И терпишь, и прощаешь (знать бы как) Что я порой ужасно ошибаюсь.. Прости, что не звоню уже так часто.. Что забываюсь и спешу куда-то.. Но то что есть у нас ты - это счастье. Я помню и ценю тебя и папу.❤️ Я обещаю быть примерной самой, Лишь будь ты рядом с нами целый век Счастливой и любимой нашей мамой.. Ты самый лучший в мире человек! #стихиалинкиблондинки P.s. Мам можно поздравлять хоть 100 раз в год, по обычаям каждой страны, ведь мамы есть не только в Украине:)
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине День Матери 2019 отмечался в воскресенье 12 мая. Традиционно украинцы отмечают День матери во второе воскресенье мая. Эта дата утверждена указом президента Украины от 10 мая 1999 года.
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