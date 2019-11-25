Главная Новости
25 ноября • обновлено в 14:51
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

Галкин, Лорак, Брежнева и другие: как выглядят мамы суперзвезд

1.7т
Читать материал на украинском

24 ноября в России праздновали День Матери. Этот праздник с 1998 года отмечается там как государственный в последнее воскресенье ноября.

Многие российские звезды поспешили поздравить с Днем Матери в соцсетях, причем к ним подключились и украинские артистки. Подробнее – в материале OBOZREVATEL.

Новости
"Вспомнила про родину?" Ани Лорак вернулась в Украину

Российская фигуристка, жена пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Татьяна Навка поделилась в своем Instagram семейным фото и написала:

В продолжение предыдущего поста, всё-таки персонально! 🥰 Хочу сказать, что главное в жизни человека, тем более женщины - это мама. 👆 Тот человек, благодаря которому формируется твой характер, личность и человеческие качества!!! Неспроста же существует выражение "Передается с молоком матери". 💯 Пример порядочности, воспитания, трудолюбия, семейные ценности - всё это закладывается в семью, и тем более женщиной, поэтому Спасибо большое мамочка, что воспитала нас именно такими! Мы тебя очень сильно любим!!! 💕💕💕 #РаисаНавка #ТатьянаНавка #НадеждаПескова #НатальяНавка #СашаЖулина #Дашенька #семья #женское #традиции #поколения #ЯблокоОтЯблони

Допис, поширений Tatiana Navka (@tatiana_navka)

"Хочу сказать, что главное в жизни человека, тем более женщины – это мама. Тот человек, благодаря которому формируется твой характер, личность и человеческие качества!!! Неспроста же существует выражение "Передается с молоком матери". Пример порядочности, воспитания, трудолюбия, семейные ценности – всё это закладывается в семью, и тем более женщиной, поэтому Спасибо большое мамочка, что воспитала нас именно такими! Мы тебя очень сильно любим!".

Новости
Навка рассказала, что с ней произошло после свадьбы с Песковым

Актриса Екатерина Гусева показала фотографию, где она и ее мама обнимают бабушку. "Они, родные", – написала она.

Заслуженная артистка России родом из Украины Наташа Королева также показала фото со своей мамой и коротко поздравила ее с Днем Матери: "Мамуля! С праздником".

Российский рэпер Тимати также поспешил поздравить свою маму: "Без тебя ничего бы не получилось, Мама", – подписал он свое фото с мамой в Instagram.

А юморист и муж Аллы Пугачевой Максим Галкин опубликовал архивное фото своей покойной матери, на котором заметно их сходство. "Мама, ты в моём сердце. С Днем матери, дорогие подписчики! Позвоните маме! Скажите о своей любви! Помяните, если ушла! Наши мамы и на Земле, и на Небе всегда с нами!", – написал он.

Новости
Галкин затроллил "инопланетянку" Лель, заставив хохотать Пугачеву и Вайкуле

Поздравления с российским Днем Матери живо подхватили и украинские звезды, несмотря на то, что в Украине День Матери отмечается во второе воскресенье мая.

Так, свои поздравления в Instagram опубликовали Ани Лорак, Регина Тодоренко, Алина Гросу, LOBODA и Вера Брежнева, которые активно строят карьеру в России.

МАМА ❤️ Сколько в этом слове ВСЕГО! Сколько в этом человеке всего!!! Счастье быть дочкой такой мамы и быть мамой таких волшебных девочек. Самое главное закладывается в нас с детства именно мамой. Это главное - любовь. Любите друг друга❤️ Поздравляю всех мам ❤️Настоящих и будущих ✨ Ps: Эти фотографии сделала летописец нашей семьи @kate_kondratieva . Мы уже давно вместе и вся семья чувствует себя свободно и спокойно перед ее объективом. Поэтому -фото получаются такими живыми и настоящими..

Допис, поширений Vera Brezhneva (@ververa)

Дорогие наши и любимые мамочки и бабушки❤️❤️❤️ С Днем Матери вас!!! ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ Прости, что по ночам ты спишь тревожно, Волнуешься и ждёшь неоднократно.. Быть мамой, вероятно, очень сложно... Быть матерью втройне - невероятно! Спасибо, что ты веришь в каждый шаг, Что делаю сейчас я, что пытаюсь.. И терпишь, и прощаешь (знать бы как) Что я порой ужасно ошибаюсь.. Прости, что не звоню уже так часто.. Что забываюсь и спешу куда-то.. Но то что есть у нас ты - это счастье. Я помню и ценю тебя и папу.❤️ Я обещаю быть примерной самой, Лишь будь ты рядом с нами целый век Счастливой и любимой нашей мамой.. Ты самый лучший в мире человек! #стихиалинкиблондинки P.s. Мам можно поздравлять хоть 100 раз в год, по обычаям каждой страны, ведь мамы есть не только в Украине:)

Допис, поширений GROSU (@alina_grosu)

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине День Матери 2019 отмечался в воскресенье 12 мая. Традиционно украинцы отмечают День матери во второе воскресенье мая. Эта дата утверждена указом президента Украины от 10 мая 1999 года.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "День Матери" на OBOZREVATEL.

Автор
Алина Мельник
Темы
День Матери Праздники
Персоны
Ани Лорак Светлана Лобода Вера Брежнева Алина Гросу Наташа Королева Максим Галкин Тимати Регина Тодоренко Татьяна Навка
Место
Россия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
2
Смешно
0
Интересно
0
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги