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30 марта • обновлено в 20:43
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Деми Роуз засветила голые ягодицы на пикантном фото

2.2т
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Британская супермодель Деми Роуз, которую таблоиды прозвали молодой копией Ким Кардашьян, засветила голые ягодицы на новом пикантном снимке.

Соответствующее фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в откровенном белье на фоне холодильника.

Деми Роуз

Деми Роуз

Фото: instagram/demirose

"Когда единственное, что ты делаешь каждый день – это ходишь к холодильнику и обратно", – написала Роуз.

Деми Роуз показала голые ягодицы

Деми Роуз показала голые ягодицы

Фото: instagram/demirose

Поклонники не смогли пройти мимо нового пикантного снимка модели. Они засыпали ее комплиментами.

"Вау, горячая", "Очень красивая", "Люблю тебя", – написали люди.

Модель-"копия" Кардашьян засветила голые ягодицы на пикантном фото
Модель-"копия" Кардашьян засветила голые ягодицы на пикантном фото
Модель-"копия" Кардашьян засветила голые ягодицы на пикантном фото

Предлагаем посмотреть и на другие пикантные фото Деми Роуз, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.

Деми Роуз оголила грудь

Деми Роуз оголила грудь

Фото: instagram/demirose

Деми Роуз в откровенном купальнике

Деми Роуз в откровенном купальнике

Фото: instagram/demirose

Соблазнительная Деми Роуз

Соблазнительная Деми Роуз

Фото: instagram/demirose

Деми Роуз сексуально позирует на камеру

Деми Роуз сексуально позирует на камеру

Фото: instagram/demirose

Деми Роуз продемонстрировала "пятую точку"

Деми Роуз продемонстрировала "пятую точку"

Фото: instagram/demirose

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Роуз позировала в крохотном купальнике, который едва прикрыл ее грудь. Она часто радует фанатов пикантными кадрами, практически не оставляя возможности для воображения.

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Автор
Кристина Долматова
Персона
Деми Роуз
Теги
шоу-бизнес шоу
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