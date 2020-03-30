Британская супермодель Деми Роуз, которую таблоиды прозвали молодой копией Ким Кардашьян, засветила голые ягодицы на новом пикантном снимке.

Соответствующее фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в откровенном белье на фоне холодильника.

Деми Роуз Фото: instagram/demirose

"Когда единственное, что ты делаешь каждый день – это ходишь к холодильнику и обратно", – написала Роуз.

Деми Роуз показала голые ягодицы Фото: instagram/demirose

Поклонники не смогли пройти мимо нового пикантного снимка модели. Они засыпали ее комплиментами.

"Вау, горячая", "Очень красивая", "Люблю тебя", – написали люди.

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Деми Роуз оголила грудь Фото: instagram/demirose

Деми Роуз в откровенном купальнике Фото: instagram/demirose

Соблазнительная Деми Роуз Фото: instagram/demirose

Деми Роуз сексуально позирует на камеру Фото: instagram/demirose

Деми Роуз продемонстрировала "пятую точку" Фото: instagram/demirose

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Роуз позировала в крохотном купальнике, который едва прикрыл ее грудь. Она часто радует фанатов пикантными кадрами, практически не оставляя возможности для воображения.

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