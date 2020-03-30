Британская супермодель Деми Роуз, которую таблоиды прозвали молодой копией Ким Кардашьян, засветила голые ягодицы на новом пикантном снимке.
Соответствующее фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в откровенном белье на фоне холодильника.
Деми Роуз
Фото: instagram/demirose
"Когда единственное, что ты делаешь каждый день – это ходишь к холодильнику и обратно", – написала Роуз.
Деми Роуз показала голые ягодицы
Фото: instagram/demirose
Поклонники не смогли пройти мимо нового пикантного снимка модели. Они засыпали ее комплиментами.
"Вау, горячая", "Очень красивая", "Люблю тебя", – написали люди.
Предлагаем посмотреть и на другие пикантные фото Деми Роуз, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.
Деми Роуз оголила грудь
Фото: instagram/demirose
Деми Роуз в откровенном купальнике
Фото: instagram/demirose
Соблазнительная Деми Роуз
Фото: instagram/demirose
Деми Роуз сексуально позирует на камеру
Фото: instagram/demirose
Деми Роуз продемонстрировала "пятую точку"
Фото: instagram/demirose
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Роуз позировала в крохотном купальнике, который едва прикрыл ее грудь. Она часто радует фанатов пикантными кадрами, практически не оставляя возможности для воображения.
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