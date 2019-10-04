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4 октября • обновлено в 16:06
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"Дают специальную кашу": звезда Comedy Club рассказал о секрете бодрости Путина

1.1т Читать материал на украинском

Известный российский комик, звезда Comedy Club Илья Соболев раскрыл секрет бодрости президента РФ Владимира Путина (чтобы просмотреть видео, доскрольте новость до конца).

Он заявил, что тот ест специальную кашу. Об этом Соболев рассказал в интервью журналистке Ирине Шихман в программе "А поговорить?". Видео опубликовано на официальном Youtube-канале шоу.

"Дают специальную кашу": звезда Comedy Club рассказал о секрете бодрости Путина
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"Вот Путин. Почему он ходит? В таком возрасте ходить не возможно, а он везде ходит, везде летает. Вот он сказал девять фраз, тут же сел, его начали массировать, дали специальную кашу, он ее съел, пережевал и поэтому такой бодренький", - сказал Соболев.

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Как ранее писал OBOZREVATEL, популярный российский комик Илья Соболев рассказал о том, что будет с Россией через 10 лет. Он отметил, что будущее РФ его пугает.

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Персона
Владимир Путин
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Альгин Михаил
Альгин Михаил
Он ночным горшком у Путина работает, поэтому в курсе, что тот ест?
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Когда нечего больше писать))))))
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