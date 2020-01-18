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18 января • обновлено в 15:01
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Даша Жукова до свадьбы отметилась на пляже и восхитила Андрея Шевченко

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Модельер и дизайнер Даша Жукова, которая ранее вышла замуж за греческого миллиардера Ставроса Ниархоса, впечатлила тренера сборной Украины по футболу Андрея Шевченко.

Незадолго до свадьбы Жукова в своем Instagram-аккаунте выложила фотографию с пляжа в купальнике.

Ready to beach 🌞

Публикация от Dasha Zhukova (@dasha)

"К пляжу готова", - подписала бизнесвумен фотоснимок.

Данное фото восхитило бывшего форварда "Челси", тренера украинской футбольной сборной Андрея Шевченко, который поставил ей лайк.

Даша Жукова до свадьбы отметилась на пляже и восхитила Андрея Шевченко

Как сообщалось ранее, бизнесмен Ставрос Ниархос и модельер Даша Жукова поженились 17 января в Санкт-Морице, Швейцария. По информации прессы, организация свадебного мероприятия обошлась молодоженам в 8 миллионов евро.

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