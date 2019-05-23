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"Чувствовала себя униженной": участница "Холостяк-9" сделала откровенное признание

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Экс-участница популярного романтического шоу "Холостяк" София поделилась подробностями своей жизни на проекте и после него. Она отметила, что ее часто обижали в сети и это закалило ее характер.

Отметим, девушка покинула реалити после знакомства с родителями Никиты Добрынина. Откровениями она поделилась в интервью изданию "Комсомольская правда в Украине".

София и Никита Добрынин

София и Никита Добрынин

Фото: пресс-служба

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"Хочу поблагодарить всех комментаторов, которые пишут обо мне всякую грязь. Это так закаляет. Ты просто начинаешь себя объективно воспринимать, понимаешь, что это не заслуженно, когда ты слышишь от кого-то другого такие вещи. С самооценкой проблем уже нет. Я себя люблю! Люди, которые писали обо мне гадости, даже отмечали мою страницу в Instagram для того, чтобы я это прочитала. В начале было очень обидно, не хотелось выходить из дому. Я чувствовала себя униженной", - сказала София.

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Тема
Шоу "Холостяк-9"
Персона
Никита Добрынин
Место
Украина
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