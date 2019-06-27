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Чуть лицо не "смыло": Мокрая Сердючка рассмешила сеть курьезным фото

2.1тЧитать материал на украинском

Украинский шоумен Андрей Данилко в образе Верки Сердючки попал под мощный ливень в Киеве.

Забавным снимком он поделился на своей странице в Instagram, повеселив многочисленных поклонников.

"Киев сейчас", – подписал загримированный Данилко под снимком, на котором лицо буквально "смывает" обильным потоком воды, льющейся как из ведра с неба.

Kyiv now

Публикация от VERKA SERDUCHKA OFFICIAL (@v_serduchka)

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Фотография мокрой Сердючки вызвала взрыв эмоций среди поклонников. Некоторые даже предположили, что шоумена во время дождя машина обдала водой.

"Один из способов снять макияж", "Актуально", "Жара", "Верка красотка", "Дорогу неудачно рядом с лужей переходил?", "Теперь я видел все", "Блин, машина обдала", "Смыло", "Верка, держитесь там! Бежим с полотенцами", – отреагировали поклонники.

Чуть лицо не "смыло": Мокрая Сердючка рассмешила сеть курьезным фото
Чуть лицо не "смыло": Мокрая Сердючка рассмешила сеть курьезным фото
Чуть лицо не "смыло": Мокрая Сердючка рассмешила сеть курьезным фото
Чуть лицо не "смыло": Мокрая Сердючка рассмешила сеть курьезным фото
Чуть лицо не "смыло": Мокрая Сердючка рассмешила сеть курьезным фото
Чуть лицо не "смыло": Мокрая Сердючка рассмешила сеть курьезным фото

Сердючка

Сердючка

Instagram@v_serduchka

Как сообщал OBOZREVATEL, на Киев 27 июня обрушился ураганный ветер, небо затянуло темными тучами и началась гроза. После этого в разных районах начался проливной дождь. В сети показали фото и видео.

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Персоны
Верка СердючкаАндрей Данилко
Место
УкраинаКиев
Теги
шоу-бизнесливень
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Чем не премьер-министр украины?
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