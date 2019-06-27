Чуть лицо не "смыло": Мокрая Сердючка рассмешила сеть курьезным фото

Украинский шоумен Андрей Данилко в образе Верки Сердючки попал под мощный ливень в Киеве.

Забавным снимком он поделился на своей странице в Instagram, повеселив многочисленных поклонников.

"Киев сейчас", – подписал загримированный Данилко под снимком, на котором лицо буквально "смывает" обильным потоком воды, льющейся как из ведра с неба.

Фотография мокрой Сердючки вызвала взрыв эмоций среди поклонников. Некоторые даже предположили, что шоумена во время дождя машина обдала водой.

"Один из способов снять макияж", "Актуально", "Жара", "Верка красотка", "Дорогу неудачно рядом с лужей переходил?", "Теперь я видел все", "Блин, машина обдала", "Смыло", "Верка, держитесь там! Бежим с полотенцами", – отреагировали поклонники.

Сердючка Instagram@v_serduchka

Как сообщал OBOZREVATEL, на Киев 27 июня обрушился ураганный ветер, небо затянуло темными тучами и началась гроза. После этого в разных районах начался проливной дождь. В сети показали фото и видео.

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