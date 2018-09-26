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''Чтоб ты сдох'': популярная украинская певица высказалась о Путине

11.9тЧитать материал на украинском

Популярная украинская певица Анастасия Приходько рассказала, что бы сказала Путину, если бы встретила его. Она отметила, что однажды уже "поздравляла" его с Днем Рождения.

Приходько добавила, что "плюнула бы в морду" президенту РФ. Об этом она сообщила в интервью сайту "Uaportal"

''Чтоб ты сдох'': популярная украинская певица высказалась о Путине

"Чтоб ты сдох!". Еще плюнула бы в морду. Я помню, как однажды поздравляла его с днем ​​рождения. Пожелала, чтобы к нему пришли омские и псковские десантники, дети с бесламской школы, зрители "Норд-Оста". И чтобы он до конца жизни слышал их голоса. Я хочу верить, что ад существует. Хочу, чтобы Путин варился там в огромном чане целую вечность. И каждую секунду этой вечности чувствовал боль каждого убитого ребенка, каждого погибшего нашего бойца. Я хочу, чтобы он вечность ощущал на себе все беды, которые натворил", - сказала певица.

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По словам Приходько, в том, что происходит в Украине и в России виноват Владимир Путин.

"Нет. Он. Потому что он главный, он отдает приказы. Без его приказа ни одно войско никуда не пойдет. На его совести - вообще все беды, которые происходят сейчас в мире. Отравления людей, война в Украине, в Сирии... Сколько невинных детей там были убиты - просто потому, что они жили на своей земле? Этот перечень можно продолжать долго. И во всем виноват он", - говорит певица.

Как ранее писал OBOZREVATEL, администрация социальной сети Instagram удалила пост украинской певицы Анастасии Приходько, в котором артистка и волонтер поделилась воспоминаниями о Крыме, а также заявила о неминуемой расплате, которая ждет виновников аннексии и войны на территории Украины.

Персона
Анастасия Приходько
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
А я думал что в том что сейчас происходит в Украине виноват гос переворот, то что не согласных с ним узурпируют, что порошенко не выполнил свое обещание и не остановил кровопролитие, что представители Киева не желают садиться за стол переговоров, ища различные отмазки, и отрицание всего этого. Так что это "популярной певичке" надо прежде всего в себя саму плюнуть, а не мечтать что она сможет с кем-то там увидеться.
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Богдан Олег, так я смотрю в основном новости на украинских сайтах, ух.
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Богдан Олег
Богдан Олег
Plotnikov Alex,а я думаю,что ты клиент ваташоу на дебилТВ.
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