''Чтоб ты сдох'': популярная украинская певица высказалась о Путине

Популярная украинская певица Анастасия Приходько рассказала, что бы сказала Путину, если бы встретила его. Она отметила, что однажды уже "поздравляла" его с Днем Рождения.

Приходько добавила, что "плюнула бы в морду" президенту РФ. Об этом она сообщила в интервью сайту "Uaportal"

"Чтоб ты сдох!". Еще плюнула бы в морду. Я помню, как однажды поздравляла его с днем ​​рождения. Пожелала, чтобы к нему пришли омские и псковские десантники, дети с бесламской школы, зрители "Норд-Оста". И чтобы он до конца жизни слышал их голоса. Я хочу верить, что ад существует. Хочу, чтобы Путин варился там в огромном чане целую вечность. И каждую секунду этой вечности чувствовал боль каждого убитого ребенка, каждого погибшего нашего бойца. Я хочу, чтобы он вечность ощущал на себе все беды, которые натворил", - сказала певица.

По словам Приходько, в том, что происходит в Украине и в России виноват Владимир Путин.

"Нет. Он. Потому что он главный, он отдает приказы. Без его приказа ни одно войско никуда не пойдет. На его совести - вообще все беды, которые происходят сейчас в мире. Отравления людей, война в Украине, в Сирии... Сколько невинных детей там были убиты - просто потому, что они жили на своей земле? Этот перечень можно продолжать долго. И во всем виноват он", - говорит певица.

Как ранее писал OBOZREVATEL, администрация социальной сети Instagram удалила пост украинской певицы Анастасии Приходько, в котором артистка и волонтер поделилась воспоминаниями о Крыме, а также заявила о неминуемой расплате, которая ждет виновников аннексии и войны на территории Украины.