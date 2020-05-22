Что категорически нельзя носить после 30 лет: названо 5 вещей

Одежда, которую вы смело носили в 20 лет, в более зрелом возрасте может изрядно испортить ваш стиль.

О 5 нелепых вещах, которых не должно быть в гардеробе женщины после 30 лет – расскажет OBOZREVATEL.

Фото: aif.ru

Футболки с глупыми надписями

Если двадцатилетним еще можно простить надпись на футболке в духе "Богиня", то в 30 это будет выглядеть более чем неуместно и совсем не забавно. Поэтому стилисты советуют выбросить такие вещи из своего гардероба.

Фото: bigl.ua

Джинсы с молнией сзади

Также стоит отказаться от всех джинсов, имеющих молнию в неположенном месте. По словам стилистов, эти наиболее неуместная вещь, которая может быть в гардеробе любой модницы. К слову, эксперты рекомендуют покупать женщинам джинсы из качественного денима, подходящие к их типу фигуры.

Фото: izi.ua

Обтягивающий жакет

Такие модели вышли из моды много лет назад и возвращаться пока не собираются. Эти вещи не сделают вас моложе, разве что привлекут непонимающие взгляды. Стилисты рекомендуют женщинам выбирать жакеты и пиджаки с легким оверсайзом.

Фото: fashionhot.ru

Мини-юбки

Вообще подобная вещь смотрится довольно-таки вульгарно и не прилично даже на молоденьких девочках. А женщинам, которым уже за 30 лет стоит забыть про нее совсем. Носить коротенькие юбочки можно разве что, отдыхая на море или на даче.

Фото: aliexpress.ru

Массивная и тяжелая бижутерия

Такие аксессуары придадут образу лишних лет, и женщина будет казаться значительно старше, чем она есть. Самым лучшим вариантом станет использование нежных украшений из желтого и белого золота.

Фото: glavcom.ua

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как нельзя одеваться после 50 лет и какие ошибки чаще всего допускают женщины.

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