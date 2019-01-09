''Четвертые сутки Россия пылает'': украинский шоумен высмеял истерику россиян из-за Томоса УПЦ

Украинский блогер, шоумен и переводчик Дмитрий Чекалкин ярко высмеял реакцию россиян на получение Православной церковью Украины Томоса об автокефалии. В частности, он "прошелся" по агрессивному высказыванию российского актера Ивана Охлобыстина, которое тот ранее опубликовал в сети.

Так, Чекалкин отметил, что никакие проблемы, которые наблюдаются в настоящее время в РФ не могут отвлечь внимание от "главной для них темы" – Томоса. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Ни плюс 5 лет к пенсионному возрасту, ни плюс 20% к стоимости продуктовой корзины, ни плюс 15% к стоимости топлива, ни плюс 10% к тарифам ЖКХ, ни плюс 2% к НДС, ни возможность законно собирать валежник, не способны отвлечь россиян от главной темы – Украинского Томоса", – высказался блогер, также обратив внимание на ранее сделанное Иваном Охлобыстиным "истерическое заявление" о формировании независимой от Православной церкви Украины.

"Душить предателей!", "Твари продажные", "Дети сатаны"... Скандальный российский актер отличился истеричным заявлением из-за Томоса для Украины", – написал Дмитрий и добавил к посту красноречивый стих:

"Четвертые сутки Россия пылает, По скрепам и "Третьему Риму" — удар. Не падайте духом, рейхспастырь Гундяев. Не хнычьте, Онуфрий, терпите кошмар".

В комментариях под публикацией пользователи поддержали Чекалкина, отметив, что подобная позиция характерна не только для Охлобыстина, но и для большинства граждан России. Артиста же фолловеры посчитали абсолютно лишенным здравого рассудка.

Напомним, что ранее Иван Охлобыстин, известен своей симпатией к террористам "Л/ДНР", "взорвался" истерикой из-за предоставления Томоса Украинской православной церкви. Гневное обращение с обещанием религиозного возмездия он разместил на своей странице в социальных сетях. Артист заявил, что "они сделают так, чтобы украинцы верили в то, что удобно Москве".

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