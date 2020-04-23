Чемпион Европы, музыкант: 24-летний внук Ельцина с синдромом Дауна поражает своими талантами

Ровно 13 лет назад, 23 апреля 2007 года умер советский и российский политик, первый президент России Борис Ельцин. Ему было 76 лет.

У Ельцина остались жена Наина, две дочери, а также шестеро внуков. Один из них, 24-летний Глеб, родился с синдромом Дауна. Впрочем, это не помешало ему добиться успехов в искусстве и спорте. Подробнее о талантливом парне расскажет OBOZREVATEL.

Внук Бориса Ельцина Глеб Дьяченко express-novosti.ru

Глеб Дьяченко, сын младшей дочери Бориса Ельцина Татьяны Юмашевой, родился 30 августа 1995 года с синдромом Дауна.

В то время болезнь считалась постыдной, поэтому мальчика обучали на дому, нанимали нянь, а позже устроили в специализированный интернат. На многих снимках Глебу закрывали лицо.

Борис Ельцин, его жена Наина и внук Глеб Pinterest

Глеб Дьяченко с семьей Pinterest

Однако юноша оказался на удивление способным и всесторонне развитым. Так, он стал спортсменом и талантливым музыкантом, отлично рисует, решает сложные математические задачи.

"Он на память помнит сотни классических музыкальных произведений – Бах, Моцарт, Бетховен… Тренер по шахматам поражена тем, как он неординарно мыслит. Еще Глебушка потрясающе плавает всеми стилями", – рассказала как-то его мама Татьяна Юмашева.

Внук Бориса Ельцина Глеб Дьяченко – чемпион Европы по плаванию среди людей с синдромом Дауна express-novosti.ru

Глеб Дьяченко stuki-druki.com

Именно в плавании особенный внук Ельцина добился наибольших успехов. Он стал чемпионом Европы по плаванию среди людей с синдромом Дауна, а в 2015 году завоевал серебряную и золотую медали на специальной Олимпиаде в Лос-Анджелесе.

Уже около пяти лет Глеб Дьяченко работает тренером, обучая плаванию детей с особенностями развития. По слухам, у него есть девушка – также пловчиха, модель Анастасия Петрова. Она снимается в рекламе спортивной одежды и купальников.

Внук Бориса Ельцина Глеб Дьяченко и Анастасия Петрова Pinterest

Анастасия Петрова Pinterest

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