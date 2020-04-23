Чемпион Европы, музыкант: 24-летний внук Ельцина с синдромом Дауна поражает своими талантами

Ровно 13 лет назад, 23 апреля 2007 года умер советский и российский политик, первый президент России Борис Ельцин. Ему было 76 лет.
У Ельцина остались жена Наина, две дочери, а также шестеро внуков. Один из них, 24-летний Глеб, родился с синдромом Дауна. Впрочем, это не помешало ему добиться успехов в искусстве и спорте. Подробнее о талантливом парне расскажет OBOZREVATEL.
Внук Бориса Ельцина Глеб Дьяченко
express-novosti.ru
Глеб Дьяченко, сын младшей дочери Бориса Ельцина Татьяны Юмашевой, родился 30 августа 1995 года с синдромом Дауна.
В то время болезнь считалась постыдной, поэтому мальчика обучали на дому, нанимали нянь, а позже устроили в специализированный интернат. На многих снимках Глебу закрывали лицо.
Борис Ельцин, его жена Наина и внук Глеб
Глеб Дьяченко с семьей
Однако юноша оказался на удивление способным и всесторонне развитым. Так, он стал спортсменом и талантливым музыкантом, отлично рисует, решает сложные математические задачи.
"Он на память помнит сотни классических музыкальных произведений – Бах, Моцарт, Бетховен… Тренер по шахматам поражена тем, как он неординарно мыслит. Еще Глебушка потрясающе плавает всеми стилями", – рассказала как-то его мама Татьяна Юмашева.
Внук Бориса Ельцина Глеб Дьяченко – чемпион Европы по плаванию среди людей с синдромом Дауна
express-novosti.ru
Глеб Дьяченко
stuki-druki.com
Именно в плавании особенный внук Ельцина добился наибольших успехов. Он стал чемпионом Европы по плаванию среди людей с синдромом Дауна, а в 2015 году завоевал серебряную и золотую медали на специальной Олимпиаде в Лос-Анджелесе.
Уже около пяти лет Глеб Дьяченко работает тренером, обучая плаванию детей с особенностями развития. По слухам, у него есть девушка – также пловчиха, модель Анастасия Петрова. Она снимается в рекламе спортивной одежды и купальников.
Внук Бориса Ельцина Глеб Дьяченко и Анастасия Петрова
Анастасия Петрова
Читайте также в OBOZREVATEL: Дочь Ляшко и сын Авакова: как выглядят повзрослевшие дети украинских политиков.
Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!
Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.