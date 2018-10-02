Человек, заставлявший смеяться СССР: каким запомнился Роман Карцев

Известный актер и сатирик, народный артист РФ Роман Карцев очень много болел в последние годы. У артиста были проблемы с сердцем.

Об этом рассказал российский актер, театральный режиссер, художественный руководитель московского еврейского театра "Шалом" и близкий друг умершего Александр Левенбук в комментарии "КП".

Каким же он был, человек, заставлявший смеяться СССР, просто повторяя про цену раков, но вчера, но больших, но за пять?

Влюбчивым, запальчивым, бесстрашным. Способным написать заявление об уходе из театра самого Райкина и махнуть на родину - в Одессу. И там жениться на фантастически красивой женщине, которая была моложе его на десять лет и выше – на 10 сантиметров. И прожить с ней жизнь, которая никогда и никому не выставлялась на показ, без выноса сора из избы.

Карцев умел так дружить, что после смерти Виктора Ильченко в 1992 году у него ни разу не появился соблазн найти себе еще одного "сухого" и "высокого" парнера-резонера для контраста в миниатюрах.

Карцев читал со сцены и Жванецкого, и Чехова, и Зощенко. Играл в кино. Он создал шедевр – образ Швондера в "Собачьем сердце", в котором смог переступить через все свое природное обаяние и стать не столько смешным, сколько страшным, что не совсем естественно для него.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в России умер известный актер и сатирик, народный артист РФ Роман Карцев. Артист скончался на 80-м году жизни во вторник, 2 октября, после продолжительной борьбы с серьезной болезнью.