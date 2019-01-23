"ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2018": названы лауреаты в номинации "Лидер объединенной территориальной общины года"

Вадим ГАЕВ

Новопсковский поселковый голова

Награжден Почетной грамотой Кабинета Министров Украины за весомый личный вклад в обеспечение развития местного самоуправления в Украине, высокий профессионализм и по случаю 25-летия Всеукраинской ассоциации органов местного самоуправления "Ассоциация городов Украины".

Три главных события 2018 года по Вашей версии :

1 .18 декабря 2018 года Новопсковская община победила на Всеукраинском конкурсе "Лучшие практики местного самоуправления" за практику "Создание условий для включения разных социальных групп к процветанию общины" на тему "Инклюзивность регионального и местного развития".

На протяжении 2016-2018 лет в Новопсковской общине одновременно с восстановлением помещений, удалось наладить эффективный диалог между Новопсковским поселковым советом и общественностью, включить разные категории населения к формированию инклюзивной среды.

2 . В апреле 2018 года в Новопсковской общине открыто Центр предоставления административных услуг.

В рамках восстановления программы развития ООН при финансовой поддержке Европейского Союза был создан современный Центр в капитально отремонтированном помещении, с оснащением всем необходимым для предоставления населению общины качественных административных и социальных услуг. Это способствовало более эффективному и оперативному предоставлению услуг для 12 тыс. жителей общины. Стоимость проекта около 70 тыс. дол. США, а община внесла свой вклад путем проведения благоустройства и и термомодернизации здания.

3 .Создано качественное образовательное пространство для воспитаников детсадов Новопсковськой общины.

На протяжении 2016-2018 в Новопсковской общине удалось реализовать многие проекты по термомодернизации и капитальных ремонтах помещений пяти зданий четырех детских садов общины. Одновременно с комфортными условиями пребывания детей удалось создать качественное образовательное пространство для воспитанников, привлечь молодых специалистов.

Ваш жизненный девиз : Всегда оставаться человеком!

Кем Вы мечтали стать в детстве? : Водителем дальнобойщиком.

Есть ли у Вас мечта, которая пока не осуществилась? : Лицензия пилота.

Быть сегодня успешным – это… Достигать высоких целей (пускай и не всех), и даже когда все идет не по плану – не опускать рук.

Ваш любимый афоризм? : "Если тебе плюют в спину – ты идешь впереди".

Чем вы больше всего гордитесь в вашем поселке? : Природой и талантливыми людьми.

Кто, по-вашему, является образцовым мэром? : Рудольф Джулиани.

Главная проблема всех украинских городов, которую нужно решать в первую очередь? : Восстановить инфраструктуру (Евроремонт города).

Если счастье не в деньгах, то в чем? J А если все-таки в деньгах, то почему? : За деньги не купишь родителей, детей, настоящих друзей, настоящую свободу.

Продолжите фразу "Дайте мне точку опоры и я... снова найду новое занятие, где необходимо балансировать".

Какая черта характера – Ваш главный недостаток? J : Тяжело принимаю решения.

Есть ли у Вас любимая книга? : Айн Рэнд "Атлант расправил плечи"

С кем из исторических личностей Вы могли бы подружиться, если бы были его современником? : С Магатмой Ганди

Какое чудо света Вы хотели бы перенести в свой родной город? : Пирамиду Хеопса вместе с потоком туристов.

Если бы Вы открыли новую планету, как бы Вы ее назвали? : Организовал бы опрос среди школьников на определение лучшего названия.

Представьте, что к Вам в гости приехал Президент США с просьбой показать Украину. Куда бы Вы его пригласили на экскурсию? : Конечно Карпаты и Слобожанщину!

Что Вы считаете своим главным достижением в жизни? А что самой большой ошибкой? : Создание эффективного органа управления общиной.

В жизни нет ошибок, есть опыт (хотя бывает и дорогой).

Какое занятие для Вас - лучший отдых? : Готовить чай высоко в горах.

Александр КОРЕННОЙ

Новоукраинский городской глава (К и ровоградска я обл.)

Почётный работник физической культуры и спорта Украины (2009). Награды: Грамота Верховного Совета Украины (2016), Благодарность Кабинета Министров Украины (2018), Медаль Ассоциации Аматорского футбола Украины "За заслуги" (2015).

Самые значительные достижения в Вашей профессиональной деятельности в 2018 году :

Восстановление работы детского садика "Зёрнышко" на 110 мест, который не работал 20 (!) лет; Отбор на участие в конкурсе UNICEF "Община, дружественная к детям и молодёжи" (как глава городского совета); Развитие Ассоциации объединённых территориальных общин. В Ассоциацию вступили больше 200 ОТО (как глава Ассоциации); Победы детских, аматорских и ветеранских команд ФК "Новоукраинка" у областных и Всеукраинских соревнованиях (как президент ФК "Новоукраинка" и городской федерации футбола).

Ваша "Формула успеха" : Работать нужно так, чтобы жители города были уверены, что все успешные проекты реализованы ними самыми или благодаря их активному участию.

Кем Вы мечтали стать в детстве? :Профессиональным футболистом.

Есть ли у Вас мечта, которая пока не осуществилась? : Хочу иметь 3 детей!

Быть сегодня успешным – это …работать так, чтобы за твою работу люди благодарили тебя и не только в глаза!

Ваш любимый афоризм? :Большой путь начинается с первого маленького шага.

Чем вы больше всего гордитесь в вашем городе? :Активными, талантливыми и трудолюбивыми людьми!

Кто, по-вашему, является образцовым мэром? : Мне очень нравится работа моих коллег: Юрия Бовы (Тростянецкая ОТО, Сумская обл.), Владимира Шматько (г. Чортков, Тернопольская обл.), Павла Козырева (экс-мер г. Украинка, Киевская обл.).

Главная проблема всех украинских городов, которую нужно решать в первую очередь? :Недоверие граждан к органам власти разных уровней (пассивность, разочарование, слабый уровень политической культуры жителей общин и т.д.).

Если счастье не в деньгах, то в чем? J :Счастье – в искренней детской улыбке!

Продолжите фразу "Дайте мне точку опоры, и я …сделаю Новоукраинку столицей Украины!"

Кому в этой жизни Вы завидуете? J :Своей жене – у неё самый лучший муж.

Какая черта характера – Ваш главный недостаток? J :Откровенность.

Есть ли у Вас любимая книга? : Ольга Кирилюк "Иду на мир".

С кем из исторических личностей Вы могли бы подружиться, если бы были его современником? : С Василием Стусом.

Какое чудо света Вы хотели бы перенести в свой родной город? : Висячие Сады Семирамиды. Мечтаю о красивом, чистом, зелёном городе Новоукраинка!

Если бы Вы открыли новую планету, как бы Вы ее назвали? :Новоукраинка.

Представьте, что ко Вам в гости приехал Президент США с просьбой показать Украину. Куда бы Вы его пригласили на экскурсию? :В украинский Крым!

Что Вы считаете своим главным достижением в жизни, а что самой большой ошибкой? :Достижение – создание в городе ОТО и создание Ассоциации объединённых территориальных общин. Ошибка – часто доверяю людям, которые того не стоят.

Какое занятие для Вас - лучший отдых? :Футбол или рыбалка с сыном Богданом.

Руслан МАЙСТРУК

Тетиевский городской глава

Награжден многочисленными Почетными грамотами Киевской областной рады "За добросовестный труд, образцовое выполнение служебных обязанностей, высокий профессионализм", Киевской областной государственной администрации "За добросовестный труд, личный вклад в социально - экономическое развитие Тетиева, высокий профессионализм, активную гражданскую позицию", Грамотами Главы Верховной Рады "В заслугу перед украинским народом", "За волонтерскую помощь бойцам в зоне АТО", Митрополита Киевского и всей Украины Владимира "За заслуги перед Украинской Православной Церковью", Медалью Киевского регионального отделения Ассоциации городов Украины, Нагрудным знаком Киевской областной рады "За заслуги перед Киевщиной".

Самые значительные достижения в Вашей профессиональной деятельности в 2018 году: В 2018 году состоялся старт Тетиевской городской ОТГ, что стало важнейшим для меня событием, к которому я шел 3 года. 2018 - это год формирования профессиональной команды и построения системы управления. Ведь децентрализация - это возможности, это доступ к финансированию - как государственного, так и международных донорских программ. И чем профессиональнее команда - тем успешнее общество. На сегодняшний день в команде громады профессионалы, которые владеют иностранными языками и имеют опыт в написание проектов, в том числе международных. По 2018 году была введена городская аналитика; ежедневный энергомониторинг; электронные дневники и журналы в школах громады, подготовлена "Стратегия развития Тетиевской городской ОТГ до 2023 года"; подготовлен "План местного экономического развития", который согласован со Всемирным банком; "План устойчивого энергетического развития и климата до 2030 года", который предусматривает снижение выбросов CO2 на 30% к 2030 году; "Инвестиционный паспорт". Громада стала победителем 1 Фазы Внедрение направления по улучшению качества предоставления административных услуг для населения программы "U-LEAD с Европой" и проекта "Цифровая громада" от Global Gis. Сделан ремонт помещения для Центра предоставления административных услуг, закуплена техника для ремонта дорог и техника для уборки дорог, введен "Громадский бюджет" на территории всей громады, проведен интернет в амбулатории, ФАПы и школы во все старостинские округа громады.

Ваш жизненные девиз: "Человек всегда может сделать немного больше того, что вчера казалось пределом его сил". Я всегда вспоминаю эти слова Голды Меир в непростые времена.

Кем Вы мечтали стать в детстве?: аграрием, председателем колхоза.

Есть ли у Вас мечта, которая пока не осуществилась?: Присоединить к Тетиевской городской ОТГ села Тетиевского района, которые пока не объединились.

Быть сегодня успешным - это ... достигать поставленных целей и задач несмотря на преграды.

Ваш любимый афоризм?: "Если вы идете сквозь ад - идите, не останавливаясь". Уинстон Черчилль

Чем вы больше всего гордитесь в вашем городе?: Тетиев город особенный. Это город с древней историей, первые упоминания от 1185. Это город, который получил самоуправление по Магдебургскому праву благодаря князю Янушу Острожского. Это город, в котором останавливались в разное время гетман Мазепа, Богдан Хмельницкий и последний король Польши Станислав Август. Этот город богат историческими местами, памятниками и живописной природой.

Кто по вашему мнению является образцовым мэром?: Мартин О'Мэлли, мэр Балтимора с 1997 по 2007 год, штат Мэриленд, США. Мне импонирует его выражение "Мы ушли от старой системы, которая способствует политике, к новой, которая показывает реальные результаты того, что сделано исполнительной властью". Это мэр, который был отмечен Гарвардским университетом за внедрение системы сбора городской статистики, что позволило сэкономить 100 млн. долларов городского бюджета. С 2018 года систему сбора городской статистики внедрили и в Тетиевской ОТГ.

Главная проблема всех украинских городов, которую нужно решать в первую очередь?: Мир движется вперед и городам чтобы выжить тоже нужно меняться и причем безотлагательно. Большая проблема украинских городов и поселков в однотипности, как архитектурной так и ментальной. И этот отпечаток наложен тоталитарным прошлым. Что спасет украинские города и села? Это децентрализация, модернизация, инновации и креативность. На сегодня мало быть "крепким хозяйственником". Нужно изучать мировые тенденции, анализировать как развиваются другие города в других странах мира и вводить новые креативные идеи. Ведь городам уже приходится конкурировать не только в своей стране, как за жителя, так и за инвестора, так и за туриста.

Если счастье не в деньгах, то в чем?: Счастье в достижении поставленных целей.

Продолжите фразу "Дайте мне точку опоры и я ...": Мне не нравится начало фразы. Я не хочу, чтобы мне давали точку опоры. Я возьму ее сам.

Какая черта характера - Ваш главный недостаток?: Я слишком требователен к себе и другим.

Есть ли у Вас любимая книга?: Сунь-Цзы "Искусство войны"

С кем из исторических личностей Вы могли бы подружиться, если бы были его современником?: С Уинстоном Черчиллем.

Какое чудо света вы бы хотели перенести в свой родной город?: Сады Семирамиды. Это пример, того на какие удивительные вещи способен человек.

Если бы вы открыли новую планету, как бы вы ее назвали?: "Тетиев". В честь административного центра Тетиевской ОТГ. Было бы некое космическое представительство громады.

Представьте, что к Вам в гости пожаловал Президент США с просьбой показать Украину? Куда вы бы его пригласили на экскурсию?: В Тетиевскую громаду.

Что вы считаете своим главным достижением в жизни, а что самой большой ошибкой?: Самое большое достижение - это создание Тетиевской громады. А самую большую ошибку в своей жизни я еще не сделал.

Какое занятие для Вас лучший отдых?: Активные виды спорта (футбол, стрельба, теннис).

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