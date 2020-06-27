Российская телеведущая Анфиса Чехова поделилась с поклонниками пикантным пляжным фото.

Так, на нем звезда позировала в откровенном купальнике, продемонстрировав "пятую точку". Соответствующий снимок Чехова опубликовала на личной странице в Instagram.

"Вы заметили какое необычайно красивое у нас сегодня море?" – спросила у поклонников телеведущая.

Анфиса Чехова в купальнике (Instagram-аккаунт Анфисы Чеховой)

Фанаты пришли в восторг от пикантной публикации Чеховой. Они засыпали ее комплиментами.

Чехова сверкнула пышными ягодицами в откровенном купальнике. Фото

Чехова сверкнула пышными ягодицами в откровенном купальнике. Фото

Чехова сверкнула пышными ягодицами в откровенном купальнике. Фото

Чехова сверкнула пышными ягодицами в откровенном купальнике. Фото

Чехова сверкнула пышными ягодицами в откровенном купальнике. Фото

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Анфиса Чехова поделилась с поклонниками эротическим фото. На нем она позировала абсолютно голой, лежа на спине лошади.