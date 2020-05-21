Бывший муж Лолиты загремел в больницу с серьезными травмами: что произошло

Экс-супруг российской певицы украинского происхождения Лолиты, тренер по сквошу Дмитрий Иванов ночью попал в больницу с тяжелыми травмами, в том числе головы.

В клинике состояние пострадавшего оценили как удовлетворительное. Об этом сообщило издание StarHit.

Первой, кто утром следующего дня приехал навестить пострадавшего, стала его новая возлюбленная — Ольга Кулиева, пара встречается около двух лет. Сейчас врачи решают, какое лечение по отношению к Иванову будет наиболее эффективным, возможно, тому понадобится помощь челюстно-лицевого или пластического хирургов.

По словам источника, у случившегося с Дмитрием есть две версии.

"По одной из них он попал в ДТП на дороге, по другой — стал участником потасовки", — пишет издание.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Милявская вышла замуж за теннисиста Дмитрия Иванова в 2010 году. Разница в возрасте у них составляла 11 лет. В начале июля 2019 года стало известно, что они внезапно развелись, чтобы больше не выяснять отношения.

Вскоре Иванов прокомментировал расставание с певицей, рассказав, что еще не оправился.

Затем вскрылась правда о том, сколько Лолита заработала на разводе.

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