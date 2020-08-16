Бывшая жена Павлика высказалась о нем после смерти сына. Коллаж
Бывшая жена певца Виктора Павлика Лариса Созаева высказалась о нем после скандала в сети, который развернулся между ней и нынешней избранницей артиста Катериной Репяховой.
Так, ранее Созаева обвинила Репяхову в лицемерии из-за смерти сына Павлика, 21-летнего Павла, и призвала ее не позориться и не делать вид, что она скорбит. Также Созаева указала, что Павел терпеть не мог Катерину. После того, как в сети начали осуждать молодую жену Павлика и его самого, Лариса написала в Facebook новый пост, где высказалась о своем бывшем муже.
По словам Созаевой, несмотря на то, что Павел Павлик негативно относился к Репяховой, своего отца он любил, несмотря на то, что злился из-за его ухода с семьи. При этом женщина уточнила, что сын все же сумел простить своего отца.
Бывшая жена Павлика высказалась о певце после скандала из-за смерти их сына Facebook Ларисы Созаевой
"Паша очень любил отца, злился, переживал и прощал. И старший сын Саша, и его дочь Кристинка, продолжают любить и поддерживать его", – высказалась Лариса.
Многие пользователи сети также осудили Виктора Павлика за то, что он выступает на концертах после трагической смерти своего онкобольного сына. Созаева заступилась за певца, объяснив, что концерты – его работа и попросила хейтеров больше не обсуждать этот вопрос.
"Самое важное для Виктора – это самореализация, работа и помощь своим детям! Поэтому работать ему необходимо. Не будем это больше обсуждать", – добавила она.
Как сообщал OBOZREVATEL:
сын украинского певца Виктора Павлика Павел боролся с тяжелой болезнью – саркомой (рак позвоночника). Он умер 7 августа спустя почти два года после обнаружения страшного диагноза.
Смерть 21-летнего Павла Павлика вызвала ажиотаж в сети. Украинцы выразили свои соболезнования родным и близким.
Виктор Павлик в октябре 2018 года обратился за помощью к людям из-за тяжелой болезни его младшего сына Павла.
Певец рассказывал, что сначала болезнь у сына проявлялась только чувством онемения в ногах, затем у парня начали отказывать конечности.
После первых этапов химиотерапии ему стало лучше, однако затем болезнь начала снова прогрессировать.
Позже сын артиста Павел сообщил, что сложное лечение не дало результата и его состояние заметно ухудшилось.
Виктор Павлик трогательно обратился к сыну после его признания.
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