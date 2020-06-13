Бывшая девушка ДиКаприо показала фигуру в белье: горячее фото

Бывшая девушка голливудского актера Леонардо ДиКаприо 25-летняя Лорена Рэй показала тело в одном белье.

Фото невероятной фигуры, которое собрало более 100 000 лайков, она обнародовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть все фото, доскролльте до конца новости).

В подписи к снимку Лорена отметила: "Создала собственную маленькую студию, чтобы сделать дома несколько свежих снимков".

Instagram Лорены Рэй

Все фото экс-девушки ДиКаприо выполнены в черно-белом формате.

Instagram Лорены Рэй

Пользователи соцсети подчеркнули, что Рэй выглядит невероятно. Некоторые даже заявили, что она – идеальна.

"Ты так прекрасна", "О, Господи. Эта девушка – ангел", "Лорена, ты такая хорошенькая", – написали в комментариях фолловеры модели.

Скриншот с Instagram-страницы Лорены Рэй

Скриншот с Instagram-страницы Лорены Рэй

Скриншот с Instagram-страницы Лорены Рэй

Отметим, что сейчас на модель подписаны в Instagram 1,8 млн человек.

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Instagram Лорены Рэй

Instagram Лорены Рэй

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что ДиКаприо застукали за пикантным занятием с любимой.

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