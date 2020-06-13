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13 июня • обновлено в 05:07
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Бывшая девушка ДиКаприо показала фигуру в белье: горячее фото

1.1т
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Бывшая девушка голливудского актера Леонардо ДиКаприо 25-летняя Лорена Рэй показала тело в одном белье.

Фото невероятной фигуры, которое собрало более 100 000 лайков, она обнародовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть все фото, доскролльте до конца новости).

В подписи к снимку Лорена отметила: "Создала собственную маленькую студию, чтобы сделать дома несколько свежих снимков".

Бывшая девушка ДиКаприо показала фигуру в белье

Instagram Лорены Рэй

Все фото экс-девушки ДиКаприо выполнены в черно-белом формате.

Бывшая девушка ДиКаприо показала фигуру в белье

Instagram Лорены Рэй

Пользователи соцсети подчеркнули, что Рэй выглядит невероятно. Некоторые даже заявили, что она – идеальна.

"Ты так прекрасна", "О, Господи. Эта девушка – ангел", "Лорена, ты такая хорошенькая", – написали в комментариях фолловеры модели.

Бывшая девушка ДиКаприо показала фигуру в белье

Скриншот с Instagram-страницы Лорены Рэй

Бывшая девушка ДиКаприо показала фигуру в белье

Скриншот с Instagram-страницы Лорены Рэй

Бывшая девушка ДиКаприо показала фигуру в белье

Скриншот с Instagram-страницы Лорены Рэй

Отметим, что сейчас на модель подписаны в Instagram 1,8 млн человек.

Предлагаем вам также посмотреть и другие откровенные фото экс-возлюбленной ДиКаприо.

Бывшая девушка ДиКаприо показала фигуру в белье

Instagram Лорены Рэй

Бывшая девушка ДиКаприо показала фигуру в белье

Instagram Лорены Рэй

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что ДиКаприо застукали за пикантным занятием с любимой.

Как там дела у Насти с Потапом - читайте у нас в Instagram!

Персона
Леонардо ДиКаприо
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