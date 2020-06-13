Бывшая девушка ДиКаприо показала фигуру в белье: горячее фото

Бывшая девушка голливудского актера Леонардо ДиКаприо 25-летняя Лорена Рэй показала тело в одном белье.
Фото невероятной фигуры, которое собрало более 100 000 лайков, она обнародовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть все фото, доскролльте до конца новости).
В подписи к снимку Лорена отметила: "Создала собственную маленькую студию, чтобы сделать дома несколько свежих снимков".
Instagram Лорены Рэй
Все фото экс-девушки ДиКаприо выполнены в черно-белом формате.
Instagram Лорены Рэй
Пользователи соцсети подчеркнули, что Рэй выглядит невероятно. Некоторые даже заявили, что она – идеальна.
"Ты так прекрасна", "О, Господи. Эта девушка – ангел", "Лорена, ты такая хорошенькая", – написали в комментариях фолловеры модели.
Скриншот с Instagram-страницы Лорены Рэй
Скриншот с Instagram-страницы Лорены Рэй
Скриншот с Instagram-страницы Лорены Рэй
Отметим, что сейчас на модель подписаны в Instagram 1,8 млн человек.
Предлагаем вам также посмотреть и другие откровенные фото экс-возлюбленной ДиКаприо.
Instagram Лорены Рэй
Instagram Лорены Рэй
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что ДиКаприо застукали за пикантным занятием с любимой.
Как там дела у Насти с Потапом - читайте у нас в Instagram!