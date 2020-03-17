Бывшая девушка Гуфа и участница шоу "Дом-2" заразилась коронавирусом

У звезды шоу "Дом-2" Анастасии Киушкиной, которая ранее встречалась с российским рэпером Гуфом, подтвердился коронавирус.

Бывшая участница скандального реалити-шоу недавно вернулась из Франции и отправилась на домашний карантин. Из симптомов – воспаленное горло и насморк, сообщил Telegram-канал Mash.

Гуф и Анастасия Киушкина 24СМИ

По словам Анастасии, как только девушка почувствовала недомогание, она вызвала скорую помощь. Ей сделали тест, однако первый анализ оказался отрицательным. Тем не менее, повторное тестирование показало присутствие в организме Киушкиной COVID-19.

Отметим, Анастасия Киушкина прославилась благодаря своему участию в известном проекте "Дом-2". Также несколько лет назад она была возлюбленной рэпера Гуфа. Роман скандального рэпера и Анастасии продлился недолго, хотя за это время они успели дать пару совместных интервью.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывшая участница российского шоу "Дом-2", модель Виктория Боня заявила, что коронавирус – это наказание людям за истребление планеты.

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