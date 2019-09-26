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27 сентября • обновлено в 19:00
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"Было жуткое предчувствие": принцесса Диана предсказала свою гибель в автокатастрофе

10.9т Читать материал на украинском

Принцесса Уэльская Диана за некоторое время до рокового ДТП в 1997 году предчувствовала беду.

Так, она была уверена, что ее собираются убить, поэтому старалась проверять каждый свой шаг. Также первая жена принца Чарльза перед любой поездкой просила охранников досконально осмотреть ее машины, сообщает RadarOnline.

"У нее было жуткое предчувствие, что случится беда… Принцесса Диана твердо верила, что ее собираются убить, и она предсказывала, как ее убьют", — заявил бывший королевский корреспондент Майкл Д. Коул в ​подкасте "Роковое путешествие", который оказался в распоряжении издания.

"Было жуткое предчувствие": принцесса Диана предсказала свою гибель в автокатастрофе

Принцесса Диана

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Также Майкл поднял в подкасте тему поездки принцессы во Францию. Она отдыхала там вместе с 42-летним египетским миллиардером Доди аль-Файедом. Папарацци удалось запечатлеть, как пара целуется, и снимки быстро разлетелись по СМИ, что повергло представителей британской королевской семьи в шок. Диана решила переждать скандал в Париже. Там она и погибла вместе с бойфрендом и их водителем Анри Полом.

"Было жуткое предчувствие": принцесса Диана предсказала свою гибель в автокатастрофе

Принцесса Диана

Как ранее писал OBOZREVATEL, принцесса Уэльская Диана после рокового ДТП в 1997 году умерла из-за скрытой микротравмы.

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Персона
принцесса Диана
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