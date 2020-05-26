"Было трудно дышать": победительница "Від пацанки до панянки" ужаснула историей о наркозависимости

Победительница популярного реалити-шоу "Від пацанки до панянки-4" Евгения Мазур до проекта четыре года страдала от наркозависимости.

Так, девушка начала принимать запрещенные вещества еще в 15 лет и с того времени постоянно увеличивала дозы. Иногда они были настолько большими, что Евгения не могла устоять на ногах. А однажды у Мазур даже случился передоз. Об этом она рассказала в интервью изданию "Факты".

Победительница "Від пацанки до панянки" Евгения Мазур Фото: instagram/mongolo4ka_

"С детства тусила в компании наркозависимых людей, но до 15 лет как-то держалась. Впервые попробовала наркотики дома, от нечего делать. И с того момента понеслось. За полгода моя доза существенно возросла, так как от предыдущей я уже не получала такого удовольствия. Если вы думаете, что эйфорию ты чувствуешь постоянно, то это не так. Кайф очень быстро проходит. Через полгода я его уже не чувствовала, поэтому пришлось менять виды наркотиков, увеличивать дозы. Иногда они были настолько большими, что я не могла устоять на ногах. А однажды даже случился передоз. Это страшное ощущение – у меня онемела половина головы, лилась из носа кровь и было трудно дышать", – призналась Евгения.

Евгения Мазур Фото: instagram/pacanki_sliv5

Также Мазур добавила, что после проекта, куда она шла для того, чтобы избавиться от наркозависимости – она больше не употребляет. И даже добровольно прошла курс реабилитации.

Евгения Мазур Фото: instagram/patsankapanyanka

"После проекта я добровольно прошла курс реабилитации, и сейчас не употребляю. Стараюсь редко приезжать в родную Винницу, чтобы не встречаться с бывшей компанией. У меня была ситуация, когда мы однажды увиделись, и первое, что они сделали, – предложили дозу. Я тогда высказала все, что думаю, и ушла. Поэтому сейчас мне все-таки спокойнее в Киеве", – подытожила Мазур.

Как сообщал OBOZREVATEL, в понедельник, 25 мая, в 19:00 на Новом канале состоялся финал реалити-шоу "Від пацанки до панянки". Так, его победительницей стала Евгения Мазур.

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