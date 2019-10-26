"Была в аду!" Звезду "Универа" чуть не убило банальное средство от простуды

Скандальная российская актриса, звезда сериала "Универ. Новая общага" Настасья Самбурская серьезно отравилась банальным средством от простуды.

Подробности "головокружительной истории" знаменитость рассказала поклонникам на своей странице в Instagram, пояснив, что приобрела в аптеке препарат сразу же, как начала заболевать.

"А дальше не чудесное выздоровление, а сильнейшее пищевое отравление. Всю ночь была в аду, обойдусь без физиологических подробностей, наутро болело абсолютно все, а тело покрылось жуткой крапивницей. Сказали, я еще легко отделалась", – рассказала Самбурская.

Настасья Самбурская отравилась средством от простуды instagram/samburskaya

Врач сказал актрисе, что она напоролась на подделку. Звезда предположила, что какой-то умелец в подвале, а возможно и в самой аптеке, наколдовал "дичайшую смесь" и расфасовал в упаковки, похожие на известный бренд.

Как сообщал OBOZREVATEL, это не первая неприятность, с которой Самбурская столкнулась за последнее время. Недавно она стала жертвой мошенников, когда полетела отдыхать с подругой на курорт.

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